Как выглядели города Львовщины во времена Первой мировой войны: в сеть попали уникальные снимки

На иностранных аукционах появились подборки ретро фото, которые были сделаны на территории современной Львовщины во времена Первой мировой.
Новости.LIVE. покажет редкие фото населенных пунктов Львова столетней давности.
Как выглядела Львовщина на давних фото
На снимках удалось идентифицировать такие населенные пункты, как Белз, Куликов, Крыстынополь, Завидче, Сокаль, Подгорцы, Великие Мосты.
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- Первые новогодние елки на Галичине начали устанавливать в XIX веке, переняв этот обычай у немецких переселенцев-евангелистов. Однако и до этого времени на Рождество дома украшали елочными веточками. Как львовяне украшали елки в ХХ веке-в Сети распространили уникальные фото.
- Во Львове на разных улицах города можно встретить памятники деятелям Украины и не только. Но не все монументы дошли до наших дней. Есть и те, которые по тем или иным причинам были потеряны или же демонтированы.