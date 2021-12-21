Как выглядели города Львовщины во времена Первой мировой войны: в сеть попали уникальные снимки

На иностранных аукционах появились подборки ретро фото, которые были сделаны на территории современной Львовщины во времена Первой мировой.

Новости.LIVE. покажет редкие фото населенных пунктов Львова столетней давности.

Как выглядела Львовщина на давних фото

На снимках удалось идентифицировать такие населенные пункты, как Белз, Куликов, Крыстынополь, Завидче, Сокаль, Подгорцы, Великие Мосты.

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