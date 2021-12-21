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  • Как выглядели города Львовщины во времена Первой мировой войны: в сеть попали уникальные снимки

Как выглядели города Львовщины во времена Первой мировой войны: в сеть попали уникальные снимки

Львов
22 декабря 04:50
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На фотографиях удалось идентифицировать несколько современных населенных пунктов
Как выглядели города Львовщины во времена Первой мировой войны: в сеть попали уникальные снимки

На иностранных аукционах появились подборки ретро фото, которые были сделаны на территории современной Львовщины во времена Первой мировой.

Новости.LIVE. покажет редкие фото населенных пунктов Львова столетней давности.

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Как выглядела Львовщина на давних фото

На снимках удалось идентифицировать такие населенные пункты, как Белз, Куликов, Крыстынополь, Завидче, Сокаль, Подгорцы, Великие Мосты.

Львівщина на маловідомих фото 1914-1918 років

Львівщина на маловідомих фото 1914-1918 років

Львівщина на маловідомих фото 1914-1918 років

Львівщина на маловідомих фото 1914-1918 років

Львівщина на маловідомих фото 1914-1918 років

Львівщина на маловідомих фото 1914-1918 років

Львівщина на маловідомих фото 1914-1918 років

Львівщина на маловідомих фото 1914-1918 років

Львівщина на маловідомих фото 1914-1918 років

Львівщина на маловідомих фото 1914-1918 років

Львівщина на маловідомих фото 1914-1918 років

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  • Первые новогодние елки на Галичине начали устанавливать в XIX веке, переняв этот обычай у немецких переселенцев-евангелистов. Однако и до этого времени на Рождество дома украшали елочными веточками. Как львовяне украшали елки в ХХ веке-в Сети распространили уникальные фото.
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Автор публикации
Петрик Галина
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города Львовская область фото
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