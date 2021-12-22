Как минимум неделю приставал к детям: почему львовская полиция медлила с поисками педофила

21 декабря благодаря слаженным действиям обычных львовян, общественных активистов и полиции удалось поймать 50-летнего киевлянина, который неоднократно наведывался в местные школы с целью развращения несовершеннолетних детей.

Чтобы узнать подробности резонансного дела Новини.LIVE пообщалось с общественным активистом и администратором информационного канала ZAHIDWTF Олегом Елесеевым, который помогал львовским правоохранителям отыскать педофила-рецидивиста.

Что известно об инциденте?

Утром 21 декабря 2021 года среди львовских СМИ получила широкую огласку новость о поисках переодетого в женщину педофила, который проник в школы №43 и пытался развратить 7-летнюю девочку. Мужчина был одет в красную куртку, джинсы и женские сапоги. Чтобы замаскировать лицо, педофил надел очки и закрыл лицо черной маской.

Злоумышленник зашел в женский туалет, где в то время находилась девочка. Он назвался врачом и попросил ученицу раздеться. Поскольку девочка длительное время отсутствовала на уроке, за ней в уборную вышла учительница. Когда педофил увидел старшую женщину, то испугался, оттолкнул педагога и выбежал из школы. Успел ли преступник нанести физический вред ребенку – неизвестно.

Кроме того, 20 декабря педофила заметили еще в одной львовской школе. Родители начали распространять видео с камер наблюдения по Viber-сообществам местных домов и других школ.

Растлителем оказался 50-летний киевлянин, который уже отбывал наказание в местах лишения свободы по аналогичной статье. К тому же во время своего пребывания во Львове он уже находился в розыске. 15 сентября 2021 года педофил по наработанной схеме наведался в женский туалет одной из киевских школ. В тот раз он представился детям фотографом, который ищет моделей. Известно, что ему удалось заставить раздеться как минимум одного малолетнего. В ноябре затейливого педофила все-таки удалось поймать. Но он без лишних ограничений смог оплатить более 180 тысяч гривен залога и выйти на свободу.

Кто и почему заставлял директора и родителей 43-й школы не разглашать информацию о произошедшем?

Как оказалось, 50-летний педофил совершил свой первый (о котором пока известно) визит во Львовскую школу задолго до публичной огласки. 13 декабря в Шевченковский отдел полиции поступило заявление от мамы пострадавшей девочки. А по информации некоторых журналистов, сама ситуация произошла еще 9 декабря. Новини.LIVE выяснило, почему львовские родители не могли подозревать о реальной опасности для своих малолетних детей, которая может постигнуть их даже в школе.

"Я – админ информационного паблика. Довольно часто я получаю "оперативку" по Львову от самих жителей города. То есть в большинстве случаев я владею информацией еще до того, как она попадет в информационное поле. Однажды подписчица сбросила мне видео с камер наблюдения. Она говорила, что событие произошло уже более недели назад, но его "тушат" и никто не хочет распространять. Я поинтересовался у своих друзей из правоохранительных органов, а также связался с другими информационными пабликами. Мне сообщили, что полиция попросила не распространять информацию, чтобы раньше времени не спугнуть педофила", – рассказывает Олег Елесеев.

Мужчина добавил, что решил не срывать планы полиции и не стал распространять видео. Однако, по его словам, на следующий день ситуация начала набирать значительные обороты, из-за чего молчать дальше было просто невозможно.

"На следующее утро мне начало поступать много интересных деталей. В том числе и из родительских Viber-групп. Они были удивлены, почему директор 43-й школы не рассказывает этой информации. На такое пришлось реагировать. Я набрал своих друзей из других информационных пабликов и сказал, что об этом необходимо рассказать общественности. Раз полиция уже больше недели не может найти этого педофила, то надо привлекать людей. Так работать нельзя", – говорит общественный активист.

После огласки ситуации в приватные сообщения Елесеева начали писать жертвы киевского педофила, которые успели пострадать от него. Оказалось, что пока полиция проводила оперативные розыски преступника, тот успевал наведываться не только во львовские школы, но и приставать к подросткам в общественном транспорте.

"В тот момент мне начали писать другие люди, которые пострадали от него. Оказалось, что педофил ходил не только по школам. Он катался в общественном транспорте, где лез к половым органам подростков. И это были не только девочки. Парень писал мне, что встречал этого мерзавца два раза: один раз в маршрутке и раз в троллейбусе. Первый раз он стыдился дать отпор, а на второй раз, когда парень узнал его, то начал громко кричать. Тогда люди отреагировали, но педофилу удалось убежать", – дополняет мужчина.

Как продолжались поиски педофила?

Вечер 21 декабря во Львове показал, что общественная инициатива порой может быть гораздо более действенной, чем правоохранительные органы. Полиция неделю безрезультатно вела поиски преступника, который за это время успел нанести ментальных травм не одному ребенку. К счастью, ситуация сдвинулась с места, когда один из подписчиков Елесеева встретил педофила на центральных улицах города.

"Около 16:00 один из подписчиков прислал мне в "директ" видео, где он идет за педофилом, а тот, увидев камеру, начинает быстро убегать. Я сразу связался с главой полиции Львовщины Александром Шляховским и передал ему эту информацию. Он подтвердил личность преступника. После этого мы с админами других каналов начали распространять информацию о внешнем виде педофила и привлекать активистов к его поискам. Вчера очень много неравнодушных людей присоединились к важному делу. Все они патрулировали определенные районы и отписывали мне для поддержания координации", – отмечает админ ZAHIDWTF.

Также во время поисков Елесеев предложил своим подписчикам денежное вознаграждение – 1 000 гривен за любую информацию о личности преступника. По его словам, львовяне показали себя порядочными людьми, ведь лакомых к наживе, которые хотели продать фейки, оказалось только двое. Кроме того, активист утверждает, что полиции была известна личность педофила, однако они не спешили ее раскрывать.

"Когда я получил более подробные фото педофила, то поделился ими со своими киевскими друзьями, которые имеют информационные каналы с оперативной информацией. Они были шокированы. Оказалось, что несколько месяцев назад, этот самый мужчина совершал такое в Киеве. Они сбросили мне всю информацию, которую я передал Шляховскому. Но на тот момент, я так понял, полиция уже была в курсе кто он. Но на огласку тоже почему-то не давали. Мы шли по его следам. Он передвигался повсюду: был на Сыхове, на Левандовке, его видели во многих районах. Так получилось, что вечером кто-то из горожан увидел его на Кульпарковской и проинформировал полицию. После чего педофила задержали", – заявил общественный активист.

По мнению Олега Елесеева, 50-летний педофил может иметь влиятельных родственников или покровителей. Второй суд над рецидивистом и выход его под залог вызывает у одного из координаторов поисков злоумышленника вопрос.

"Уже все слышали о его сроке, суде и выходе под залог. Из-за этого возникает много вопросов. Кто он? Возможно, он родственник определенных власть имущих или других влиятельных людей. Возможно, он влиятельный человек в прошлом. А сейчас у него пошла своя шиза, однако он может легко откупиться. Вчера я общался с девушкой промоутером, к которой подходил этот педофил. Она сказала, что тот интересовался, где можно найти хороший отель. Здесь есть два варианта. Возможно, это была определенного рода манипуляция, чтобы привлечь к себе внимание. А, возможно, он реально искал хороший, дорогой отель, потому что мог себе это позволить. Еще вопрос, почему директорше запрещали рассказывать об инциденте и давать комментарии? Да, она должностное лицо и ей могли дать такой приказ. Поиски отбывали целую неделю. Надо было реагировать через день-два после ситуации", – подытожил Елесеев.