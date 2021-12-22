Как избежать переохлаждения: львовская полиция предупредила о сильных морозах и дала действенные советы

Полиция Львовщины предупредила о лютых морозах на западе Украины. Ночью температура опустится до 8-13 градусов, днем - до 2-7 мороза. В Карпатах будет еще холоднее - до 23 градусов мороза ночью, днем - до 9-14.

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Что поможет избежать переохлаждения и обморожения

Если вы долго находитесь на улице, обязательно каждые полчаса-час заходите в теплое помещение.

Для усиления кровообращения двигайте руками, пальцами ног. В то же время избегайте переутомления: когда вы уставшие, то теряете тепло быстрее.

Не прикасайтесь к металлу (руками или языком). Вы рискуете обморозить кожу в месте контакта.

Не курите. Никотин плохо влияет на стенки сосудов. Это увеличивает вероятность негативного воздействия холода.

Будьте осторожны, если работаете с бензином при минусовой температуре: возможно обморожение, если бензин попадет на кожу. Поэтому используйте водонепроницаемые перчатки.

Избегайте дальних путешествий если отложить поездку невозможно, позаботьтесь о теплых вещах и термосе с теплым напитком (но ни в коем случае не алкогольным)

Позаботьтесь, чтобы ваш телефон был заряженным. Это поможет в случае необходимости связаться со службами спасения. Следите за прогнозом погоды. Одевайтесь тепло

Если попали в трудную ситуацию — звоните 102.

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