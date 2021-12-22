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Как избежать переохлаждения: львовская полиция предупредила о сильных морозах и дала действенные советы

Львов
22 декабря 17:09
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Для усиления кровообращения, в полиции советуют двигать руками и пальцами ног
Как избежать переохлаждения: львовская полиция предупредила о сильных морозах и дала действенные советы

Полиция Львовщины предупредила о лютых морозах на западе Украины. Ночью температура опустится до 8-13 градусов, днем - до 2-7 мороза. В Карпатах будет еще холоднее - до 23 градусов мороза ночью, днем - до 9-14.

Читайте также: На Львовщине бушует непогода: в области объявили штормовое предупреждение

Что поможет избежать переохлаждения и обморожения 

  • Если вы долго находитесь на улице, обязательно каждые полчаса-час заходите в теплое помещение.
  • Для усиления кровообращения двигайте руками, пальцами ног. В то же время избегайте переутомления: когда вы уставшие, то теряете тепло быстрее.
  • Не прикасайтесь к металлу (руками или языком). Вы рискуете обморозить кожу в месте контакта.
  • Не курите. Никотин плохо влияет на стенки сосудов. Это увеличивает вероятность негативного воздействия холода.
  • Будьте осторожны, если работаете с бензином при минусовой температуре: возможно обморожение, если бензин попадет на кожу. Поэтому используйте водонепроницаемые перчатки.
  • Избегайте дальних путешествий если отложить поездку невозможно, позаботьтесь о теплых вещах и термосе с теплым напитком (но ни в коем случае не алкогольным)
  • Позаботьтесь, чтобы ваш телефон был заряженным. Это поможет в случае необходимости связаться со службами спасения. Следите за прогнозом погоды. Одевайтесь тепло
  • Если попали в трудную ситуацию — звоните 102. 

Больше новостей о погоде на Львовщине

  • На автостраде Киев-Чоп дорога замерзла, поэтому водителям напоминают об осторожности.
  • 21 декабря температура воздуха на Львовщине опустится примерно до 11 градусов мороза, днем будет чуть теплее – примерно 8 градусов мороза. При этом сильных снегопадов не ожидается.
Автор публикации
Денис Котляров
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