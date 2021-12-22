Из Львова в Умань отныне можно доехать поездом: детали маршрута

До Львова теперь можно добраться поездом и из Умани.

Об этом на своей Facebook-странице сообщает Олег Васильев.

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Детали маршрута

До Умани из Львова и наоборот пасжири теперь смогут добраться и поездом. Правда, для этого все равно придется осуществить пересадку - прямого сообщения между городами нет.

Для того, чтобы добраться до Львова из Умани, следует сесть на поезд "Умань-Вапнярка" до Христиновки и уже там пересесть на поезд 068 "Мариуполь-Львов". Время ожидания на станции - 15 минут.

"Надеемся, что на летний сезон в Умань будет назначен отдельный поезд, чтобы пассажирам было удобно добраться одного из туристических магнитов Украины",- сообщил Олег Ваильев, транспортный эксперт.

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