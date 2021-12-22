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Из Львова в Умань отныне можно доехать поездом: детали маршрута

Львов
22 декабря 17:57
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Прямой поезд между городами пока не курсирует
Из Львова в Умань отныне можно доехать поездом: детали маршрута

До Львова теперь можно добраться поездом и из Умани. 

Об этом на своей Facebook-странице сообщает Олег Васильев. 

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Детали маршрута

До Умани из Львова и наоборот пасжири теперь смогут добраться и поездом. Правда, для этого все равно придется осуществить пересадку - прямого сообщения между городами нет. 

Для того, чтобы добраться до Львова из Умани, следует сесть на поезд "Умань-Вапнярка" до Христиновки и уже там пересесть на поезд 068 "Мариуполь-Львов". Время ожидания на станции - 15 минут. 

"Надеемся, что на летний сезон в Умань будет назначен отдельный поезд, чтобы пассажирам было удобно добраться одного из туристических магнитов Украины",- сообщил Олег Ваильев, транспортный эксперт. 

Маршрут Увань-Львів

Маршрут Увань-Львів

Больше новостей о транспорте на Львовщине:

  • Теперь из Львова будут курсировать самолеты в датский город Билунн, но только на период зимних праздников. Полеты будут происходить по пятницам и понедельникам.
  • Авиакомпания SkyUp уже запустила продажу билетов на лето из Львова. Приобрести билеты можно на сайте перевозчика.
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Автор публикации
Марина Блохина
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Львов транспорт поезда
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