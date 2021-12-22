Из Львова в Саудовскую Аравию возобновят авиарейсы: когда и сколько стоят билеты

Лоукостер Flynas весной 2022 года возобновит прямые рейсы из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда до Львова. Авиакомпания внесла полеты в расписание с 3 мая с частотой трижды в неделю - во вторники, четверги и субботы

Об этом сообщает сайт avianews.com.

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Подробности авиаперелета

Хотя Flynas позиционирует себя как бюджетный авиаперевозчик, авиабилеты в обе стороны без багажа стоят 720 долларов. Такая стоимость объясняется продолжительностью рейса – 5,5 часов и тем, что рейс ориентирован на туристов из Саудовской Аравии, которые с наступлением жары в своей стране отправляются в прохладные регионы.

Работа Flynas в Украине

Flynas впервые вышел на украинский рынок летом 2021 года. В июне авиакомпания полетела в киевский аэропорт "Борисполь", в июле – во Львов.

Маршрутная сеть Flynas в Украину включала пять направлений: Эр-Рияд-Киев, Джедда-Киев, Эр-Рияд-Львов, Джедда-Львов и Эль-Касим-Львов. Последние два маршрута выполнялись как один совмещенный рейс с промежуточной посадкой. Осенью Flynas свернула четыре из пяти маршрутов. Сейчас авиакомпания выполняет только один рейс Эр-Рияд-Киев.

По данным Государственного агентства развития туризма, за девять месяцев 2021 года Украину посетили почти 50 тыс. туристов из Саудовской Аравии, которые потратили в стране 100 млн долларов.

Лоукостер решил улететь в Украину после того, как власти Саудовской Аравии разрешили с мая поездки своих граждан за границу. Развитию въездного туризма способствовало и то, что президент Украины Владимир Зеленский отменил визы для подданных Саудовской Аравии. До сих пор прямые рейсы между Украиной и Саудовской Аравией не выполнялись.

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