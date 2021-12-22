live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
  • Главная
  • Львов
  • Из Львова в Саудовскую Аравию возобновят авиарейсы: когда и сколько стоят билеты

Из Львова в Саудовскую Аравию возобновят авиарейсы: когда и сколько стоят билеты

Львов
22 декабря 10:14
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 123
views-icon
Читать на украинском
Продолжительность рейса из Львова в Эр-Рияд - 5,5 часов
Из Львова в Саудовскую Аравию возобновят авиарейсы: когда и сколько стоят билеты

Лоукостер Flynas весной 2022 года возобновит прямые рейсы из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда до Львова. Авиакомпания внесла полеты в расписание с 3 мая с частотой трижды в неделю - во вторники, четверги и субботы

Об этом сообщает сайт avianews.com.

Читайте также: Украинской авиакомпании разрешили запустить рейс из Львова в Николаев

Подробности авиаперелета 

рейс

Хотя Flynas позиционирует себя как бюджетный авиаперевозчик, авиабилеты в обе стороны без багажа стоят 720 долларов. Такая стоимость объясняется продолжительностью рейса – 5,5 часов и тем, что рейс ориентирован на туристов из Саудовской Аравии, которые с наступлением жары в своей стране отправляются в прохладные регионы.

Работа Flynas в Украине

Flynas впервые вышел на украинский рынок летом 2021 года. В июне авиакомпания полетела в киевский аэропорт "Борисполь", в июле – во Львов.

Маршрутная сеть Flynas в Украину включала пять направлений: Эр-Рияд-Киев, Джедда-Киев, Эр-Рияд-Львов, Джедда-Львов и Эль-Касим-Львов. Последние два маршрута выполнялись как один совмещенный рейс с промежуточной посадкой. Осенью Flynas свернула четыре из пяти маршрутов. Сейчас авиакомпания выполняет только один рейс Эр-Рияд-Киев.

По данным Государственного агентства развития туризма, за девять месяцев 2021 года Украину посетили почти 50 тыс. туристов из Саудовской Аравии, которые потратили в стране 100 млн долларов.

Лоукостер решил улететь в Украину после того, как власти Саудовской Аравии разрешили с мая поездки своих граждан за границу. Развитию въездного туризма способствовало и то, что президент Украины Владимир Зеленский отменил визы для подданных Саудовской Аравии. До сих пор прямые рейсы между Украиной и Саудовской Аравией не выполнялись.

Больше новостей о новых авиарейсах из Львова 

Последние новости по теме:
Автор публикации
Денис Котляров
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 123
авиарейсы Львов Саудовская Аравия
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
Болото коррупции: чем "прославился" львовский авиаремонтный завод

Болото коррупции: чем "прославился" львовский авиаремонтный завод

23 декабря 19:00

Львов
На Львовщине снова запланировали отключение света: на какое время и где именно

На Львовщине снова запланировали отключение света: на какое время и где именно

23 декабря 17:54

Львов
Горсовет Львова купит квартиру за полтора миллиона, чтобы расширить музей Крушельницкой

Горсовет Львова купит квартиру за полтора миллиона, чтобы расширить музей Крушельницкой

23 декабря 17:44

Львов
"Отстаньте от спортсменов с вашей политикой": ветеран побил львовского депутата. Видео

"Отстаньте от спортсменов с вашей политикой": ветеран побил львовского депутата. Видео

23 декабря 17:06

Львов
Главная Львов Из Львова в Саудовскую Аравию возобновят авиарейсы: когда и сколько стоят билеты
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен