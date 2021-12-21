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Юного пациента, которому впервые во Львове пересадили почку, уже выписали домой: как работает новый орган

Львов
21 декабря 11:55
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Донором для ребенка стала его бабушка
Юного пациента, которому впервые во Львове пересадили почку, уже выписали домой: как работает новый орган

15-летнего Ярослава, которому недавно пересадили донорскую почку его бабушки уже выписали домой. Такая практика трансплантации органов состоялась в Детской больнице на Орлика впервые.

Об этом сообщают на Facebook-странице больницы.

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Как чувствует себя мальчик после сложной операции?

Во Львовской городской детской больнице на Орлика, 7 декабря прооперировали 15 - летнего Ярослава-ему провели трансплантацию почки. Донором для парня стала его бабушка. Сегодня, 21 декабря, подростка уже выписали из больницы.

Ярослав родился с больными почками, в 11 лет ему поставили диагноз "гломерулонефрит".  Мальчик начал лечение, но оно не давало результатов, болезнь прогрессировала и недавно поставила семью перед выбором: заместительная почечная терапия или трансплантация.

Спасти внука вызвалась бабушка Ярослава, которая без колебаний предложила свою почку для трансплантации. Новый орган подошел мальчику, и заработал сразу на операционном столе. Как сообщают медики, бабушка Ярослава, как и он чувствует себя отлично, ее еще на прошлой неделе выписали из больницы.

Сейчас самочувствие парня отличное, он отправится домой и будет праздновать новогодние праздники уже здоровым, как и мечтал.

Как во Львове развивается трансплантация органов

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Автор публикации
Петрик Галина
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дети больницы Львов трансплантация органов
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Главная Львов Юного пациента, которому впервые во Львове пересадили почку, уже выписали домой: как работает новый орган
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