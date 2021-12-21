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Дорога, как каток: непогода на Львовщине осложнила движение водителям

Львов
21 декабря 10:26
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Трасса Киев-Чоп неподалеку Стрыя вся покрыта льдом
Дорога, как каток: непогода на Львовщине осложнила движение водителям

На автостраде Киев-Чоп дорога замерзла, поэтому водителям напоминают об осторожности. 

Об этом сообщает на своей Facebook-странице Ирина Телька. 

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Детали

Водители, которые едут по трассе Киев-Чоп, сообщают в соцсетях, что дорога замерзла, покрыта гололедом. В таких условиях за рулем стоит быть особенно осмотрительными. 

"Внимание водители, если вдруг вы двигаетесь по автостраде Киев-Чоп, с направлением на Стрый, то дорога сплошное стекло. Скорость 30км - пожалуй будет самой оптимальной",- написала в своем посте в Facebook Ирина Телька. 

Подобная ситуация и на дороге Львов-Грушев - там недавно спасателям из-за заснеженной дороги пришлось отбуксовывать пассажирский автобус. На тот момент в автобусе находилось 13 пассажиров.

Напомним, что на замерзшие дороги жаловались и жители Львова - из-за халатности коммунальщиков улицы города превратились в сплошные снежные сугробы, ямы и грязь. 

Больше новостей о дорогах На Львовщине:

  • На брифинге, который состоялся 15 ноября, мэр Львова Андрей Садовый заметил, что движение на улице Степана Бандеры будет открыто ко Дню святого Николая.
  • Ремонтные работы на перекрестке улиц Степана Бандеры и Городоцкой дошли до завершения. Со следующей недели движение транспортных средств на перекрестке будет открытым.
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Автор публикации
Марина Блохина
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непогода дороги Львовская область
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