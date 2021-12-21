Дорога, как каток: непогода на Львовщине осложнила движение водителям

На автостраде Киев-Чоп дорога замерзла, поэтому водителям напоминают об осторожности.

Об этом сообщает на своей Facebook-странице Ирина Телька.

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Детали

Водители, которые едут по трассе Киев-Чоп, сообщают в соцсетях, что дорога замерзла, покрыта гололедом. В таких условиях за рулем стоит быть особенно осмотрительными.

"Внимание водители, если вдруг вы двигаетесь по автостраде Киев-Чоп, с направлением на Стрый, то дорога сплошное стекло. Скорость 30км - пожалуй будет самой оптимальной",- написала в своем посте в Facebook Ирина Телька.

Подобная ситуация и на дороге Львов-Грушев - там недавно спасателям из-за заснеженной дороги пришлось отбуксовывать пассажирский автобус. На тот момент в автобусе находилось 13 пассажиров.

Напомним, что на замерзшие дороги жаловались и жители Львова - из-за халатности коммунальщиков улицы города превратились в сплошные снежные сугробы, ямы и грязь.

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