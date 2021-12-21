Во Львове провели сложную операцию: молодому полицейскому удалили 11-килограммовую опухоль

Во Львове 24-летнему правоохранителю провели сложную операцию - удалили 11-килограммовую злокачественную опухоль.

Об этом на своей Facebook-странице сообщает Первое территориальное медицинское объединение города Львова.

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Детали операции

Операцию 24 - летнему правоохранителю Святославу провели совсем недавно-удалили 11-килограммовую злокачественную опухоль, о существовании которой парень узнал в канун свадьбы.

"Об опухоли в животе 24-летний страж Святослав узнал в канун свадьбы. Это было год назад. С тех пор молодая семья с просьбой помочь обошла не одно медучреждение. Однако на операцию из-за огромного размера опухоли никто не решался. Год она давила на внутренние органы, как следствие-в нашу больницу скорой медицинской помощи первого территориального медицинского объединения Львова Святослав попал уже в крайне тяжелом состоянии",- сообщают в медицинском объединении.

Операция длилась целых пять часов-накануне у Святослава диагностировали воспаление брюшной полости, загноение и разрыв тонкой кишки. Вместе с опухолью пришлось удалить и три метра тонкой кишки и один метр толстой - медики говорят, что это стало вынужденным шагом из-за того, насколько поздно провели операцию.

Результаты гистологического исследования показали, что опухоль, которую Святославу удалили - злокачественная, поэтому впереди у мужчины - длительное лечение, но сама операция прошла успешно.

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