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Частная компания пыталась обокрасть львовскую церковь и проиграла в суде

Львов
22 декабря 11:43
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Следствие ведется против частной компании "Амон"
Частная компания пыталась обокрасть львовскую церковь и проиграла в суде

В Львове церковь Святой Софии УГКЦ вернула в свою собственность помещения, незаконно приобретенные частной компанией"Амон", 

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Детали

Церковь Святой Софии УГКЦ в хозяйственном суде Львова вернула помещение площадью почти в 100 квадратных метров, которые незаконно присвоила себе частная компания. Фирма " Амон "воспользовалась услугами" черного " регистратора и переоформила на себя два коммунальных помещения и помещения церкви. 

Компания "Амон" присвоила себе два помещения площадью 58,5 м2 и 41,1 м2. Они расположены по адресу ул. Франко, 123, и там находится приход церкви. 

Территория принадлежала религиозной общине еще с 90-х годов, но в 2021 году, в феврале, регистратор Пустомытовской РГА Евгений Мудрак переоформил право собственности на часть этого дома на частную фирму "Амон".

Сразу после обнаружения преступления представители церкви обратились в суд с иском и вернули себе помещение. Сейчас по делу все еще ведется следствие. 

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Автор публикации
Марина Блохина
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