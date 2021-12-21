92-летней языковедке из Львова назначили пожизненную стипендию

92-летней языковедке из Львова Александре Сербенской Кабинет Министров назначил пожизненную стипендию.

Об этом на своей Facebook-странице сообщает Факультет журналистики ЛНУ.

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Детали

Александре Сербенской, выдающейся украинской языковедице и профессорше кафедры радиовещания и телевидения факультета журналистики ЛНУ, присудили пожизненную сипендию. Сейчас женщине 92 года.

В активе ученой - более 200 статей по темам украинской терминологии, культуры, языка, франковедения, лингводидактики. Женщина в настоящее время является членом Научного общества имени Тараса Шевченко, академиком высшей школы Нацакадемии наук Украины, докторкой филологических наук.

Пожизненную стипендию языковеду присудили за выдающиеся заслуги в сфере высшего образования.

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