4 года тюрьмы за кражу телефона: во Львове закончился суд над двумя грабителями

Во Львове приговорили двух мужчин к 4 годам тюрьмы за избиение человека и кражу телефона.

Об этом сообщает прокуратура Львовской области.

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Детали дела

Закончено судебное разбирательство в уголовном производстве в отношении двух уроженцев Ровенской области. Их судили по ч. 2 ст. 186 УК Украины (Грабеж, соединенный с насилием. не опасный для жизни или здоровья потерпевшего, совершенного повторно, по предварительному сговору группой лиц).

Прокуроры в суде доказали, что 30 января 2021 года около 10 часов вечера во Львове на улице Лычаковской обвиняемые ограбили прохожего. Они нанесли потерпевшему легкие телесные повреждения и похитили у него iPhone.

Суд поддержал позицию прокуратуры и признал двух мужчин виновными и назначил одному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, второму - 4 года лишения свободы.

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