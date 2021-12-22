23 декабря ряд улиц Львова останется без света: список адресов

23 декабря улицы Львова и Винник снова будут обесточенными из-за проведения ремонтных работ на электросети.

Об этом сообщает Горячая линия "Львовоблэнерго".

Список улиц

Электроэнергии во Львове и Винниках не будет ориентировочно с 8:00 до 17:00.

Во Львове обесточенными будут следующие улицы:

1–й Скнилівський– 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 7а, 9;

2–й Скнилівський – 10 а, 14, 18, 18а;

Ирчана-14, 7;

Овсяная– 10, 11, 12, 14, 3, 3а, 5, 7, 8, 8а, 9;

Городоцька – 206 а, 266, 296, 299, 318–А, 321, 47, 6;

Гречневая– 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 18а, 19, 27, 29, 6, 7, 9;

Грузинская – 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 19, 19а, 21, 22, 22А, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 5, 52, 6, 7, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 88а, 9;

Кавказская-1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21а, 22, 24, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 6, 7, 8, 9, дел. 1;

Кульпарківська – 200, 202, 204, 206, 206а, 208, 210, 212, 212а, 214, 216, 218, 218а, 218б, 220, 222, 222 а;

Лукича-12;

Пшеничная-13, 16;

Ровенская-9;

Самбірська – 1, 3;

Скниловская-41, 42;

Смотрицкого М. – 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 21, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9;

Церетели А. – 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9;

Щирецька – 10, 10а, 12, 6, 8;

Великого В. – 1, 89, 9;

Величковского И.–30-А;

Короленко В. – 1;

Кульпарківська – Щирецька;

Лысенко-11, 14, 14а, 14б, 15а, 22, 22Б, 22Ц, 23 а, 24, 29, 31-А, 33, 35, 37, 39, 6, 8;

Мазепы I. Гетмана – 15, 15–А, 17;

Миколайчука І. – 14 Б;

Орлика П. – 2;

Полуботка п. гетьмана – 11 а;

Лирницкая-11, 16, 18, 20, 20а, 22, 5, 6, 6а, 7, 9;

Подсолнечное– 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 6, 8, 9;

Рубчака И. – 2, 4;

Голоско КСТ Голоско–фтизиатр – 19, 54, дел. 35;

Голоско СК Алмаз – 1 – 32, 34;

Голоско СК Барвинок-дел 7;

Зелена – 235, 236, 236а, 237, 239, 239а, 241, 243, 243А, 243Б, 243в, 244, 245, 247, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 260, 262, 264, 265, 266, 268, 270, 61Д;

Заозерна – 2, 41;

Заозерный пер. 6-й – 7, 7а, 8, 9;

Збоища -2, 6 а;

Космическая-41;

Полтв'яна– 11, 12, 13, 14, 18, 19а, 2, 21, 25, 34, 34є, 34а, 34Б, 34в, 34е, 36, 38а, 4, 42, 9;

Клубничная – 1, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 14б, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 25, 27, 27а, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9, 9а;

Приозерный Голоско СК-42, б / н, дел 5, дача;

Урочище Голоско – 29, Д–47, д11, дил–8, уч-45, дача;

Хмельницкого - 194 Б, 196, 231;

Чигиринская – 24, 28, 28а, 29б, 30, 31, 32, 32г, 34, 36, 38, 38–А, 42, 42Б, 7, 9;

В Винниках без света будут такие улицы :

Галицкая– 1, 10, 101, 11, 12, 13, 135,138, 13а, 14, 14–А, 146, 14А, 15, 16, 161, 17, 175, 18, 2А, 3, 5, 6, 63, 7, 8,92;

Жупан– 1, 2, 3, 4, 5;

На углу– 10, 11, 12, 21, 39, 41, 43;

Пушкина– 1, 10, 2, 3, 37 Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а;

Русская – 1, 11, 11а, 11б, 11в, 13, 15, 15а, 19, 19а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 3а, 41, 47, 5б, 5в, 7, 9, б\н;

Крушельницкой – 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 19, 2, 21, 23, 25, 25а, 29, 2а, 2Б, 3, 3Г, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 6В, 7, 8, 8а, 9.

Также возможно отключение света в селе Зымна вода, селе Солонка И на улице. Слепого, 2 и в Рясное-Русском.