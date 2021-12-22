live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
  • Главная
  • Лайфстайл
  • Украину накроют сильные магнитные бури: когда ждать метеоудара и как уберечься

Украину накроют сильные магнитные бури: когда ждать метеоудара и как уберечься

Лайфстайл
22 декабря 20:30
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 119
views-icon
Читать на украинском
Магнитные бури заметно повлияют на людей с метеозависимостью
Украину накроют сильные магнитные бури: когда ждать метеоудара и как уберечься

В Украине с 23 по 24 декабря, а также 28 декабря ожидается сильное магнитосферное возбуждение. Магнитные бури заметно повлияют на людей с метеозависимостью. Из-за них у многих людей может ухудшиться самочувствие, появится головная боль и скачки давления.

Об этом говорится в данных Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца за 22 декабря.

Читайте также: Три магнитные бури накроют Землю в декабре: когда ждать и как пережить опасное время.

Последствия магнитной бури

Магнитные бури, которые будут от 23 до 24 декабря, а также 28 декабря, не будут достигать категории G1, однако они могут сильно сказаться на здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чувствительные к погодным изменениям люди могут страдать от головной боли, слабости и общего ухудшения состояния.

Магнітні бурі

Как пережить неблагоприятные дни

В дни магнитных колебаний метеозависимым людям следует запастись лекарствами первой необходимости и быть максимально осторожными на дорогах и в местах большого скопления людей.

Чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь на организм, стоит:

  • отказаться от алкоголя и курения;
  • не употреблять в большом количестве жирную, острую и соленую пищу;
  • в период колебаний уменьшить физическую нагрузку, и стараться избежать стрессов;
  • пить чистую воду, мятный чай, натуральные компоты и морсы;
  • следить за артериальным давлением и запастись необходимыми лекарствами, если есть хронические заболевания;
  • принимать контрастный душ и делать зарядку;
  • больше гулять на свежем воздухе;
  • хорошо высыпаться.

Больше новостей о космосе:

  • На солнцеподобной звезде EK Draconis наблюдалась мощная супервспышка и значительный корональный выброс массы. Ученые считают, что это является предупреждением Земли ведь если подобное произойдет на Солнце – могут быть катастрофические последствия.
  • Ученые NASA обнаружили вблизи Северного полюса странную аномалию в атмосфере Земли. "Лейкообразная щель" открывается в магнитном поле планеты раз в день.
  • Китайский луноход заметил на обратной стороне Луны загадочный объект, похожий на хижину. Эксперты предполагают, что это может быть просто большой валун.
Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Виктория Денисюк
В 2018 году поступила в НПУ имени М. П. Драгоманова на специальность «Журналистика». До этого писала тексты в школьную и районную газеты, ведь была убеждена, что журналистская деятельность – одна из самых интересных профессий. Сейчас я работаю с командой профессионалов Новини.LIVE. Пишу об актуальных событиях Украины и мира.
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 119
Украина магнитные бури
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
6 актеров фильмов из СССР с трагической судьбой

6 актеров фильмов из СССР с трагической судьбой

23 декабря 14:58

Лайфстайл
Эмир Дубая вынужден заплатить своей сбежавшей жене огромную сумму: сколько получит принцесса Хайя

Эмир Дубая вынужден заплатить своей сбежавшей жене огромную сумму: сколько получит принцесса Хайя

23 декабря 10:06

Лайфстайл
Почему женщины в СССР слишком быстро старели

Почему женщины в СССР слишком быстро старели

23 декабря 07:27

Лайфстайл
5 самых вредных продуктов на новогоднем столе

5 самых вредных продуктов на новогоднем столе

23 декабря 04:51

Лайфстайл
Главная Лайфстайл Украину накроют сильные магнитные бури: когда ждать метеоудара и как уберечься
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен