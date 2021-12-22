Украину накроют сильные магнитные бури: когда ждать метеоудара и как уберечься

В Украине с 23 по 24 декабря, а также 28 декабря ожидается сильное магнитосферное возбуждение. Магнитные бури заметно повлияют на людей с метеозависимостью. Из-за них у многих людей может ухудшиться самочувствие, появится головная боль и скачки давления.

Об этом говорится в данных Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца за 22 декабря.

Читайте также: Три магнитные бури накроют Землю в декабре: когда ждать и как пережить опасное время.

Последствия магнитной бури

Магнитные бури, которые будут от 23 до 24 декабря, а также 28 декабря, не будут достигать категории G1, однако они могут сильно сказаться на здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чувствительные к погодным изменениям люди могут страдать от головной боли, слабости и общего ухудшения состояния.

Как пережить неблагоприятные дни

В дни магнитных колебаний метеозависимым людям следует запастись лекарствами первой необходимости и быть максимально осторожными на дорогах и в местах большого скопления людей.

Чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь на организм, стоит:

отказаться от алкоголя и курения;

не употреблять в большом количестве жирную, острую и соленую пищу;

в период колебаний уменьшить физическую нагрузку, и стараться избежать стрессов;

пить чистую воду, мятный чай, натуральные компоты и морсы;

следить за артериальным давлением и запастись необходимыми лекарствами, если есть хронические заболевания;

принимать контрастный душ и делать зарядку;

больше гулять на свежем воздухе;

хорошо высыпаться.

Больше новостей о космосе: