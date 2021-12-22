Украину накроют сильные магнитные бури: когда ждать метеоудара и как уберечься

В Украине с 23 по 24 декабря, а также 28 декабря ожидается сильное магнитосферное возбуждение. Магнитные бури заметно повлияют на людей с метеозависимостью. Из-за них у многих людей может ухудшиться самочувствие, появится головная боль и скачки давления.
Об этом говорится в данных Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца за 22 декабря.
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Последствия магнитной бури
Магнитные бури, которые будут от 23 до 24 декабря, а также 28 декабря, не будут достигать категории G1, однако они могут сильно сказаться на здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Чувствительные к погодным изменениям люди могут страдать от головной боли, слабости и общего ухудшения состояния.
Как пережить неблагоприятные дни
В дни магнитных колебаний метеозависимым людям следует запастись лекарствами первой необходимости и быть максимально осторожными на дорогах и в местах большого скопления людей.
Чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь на организм, стоит:
- отказаться от алкоголя и курения;
- не употреблять в большом количестве жирную, острую и соленую пищу;
- в период колебаний уменьшить физическую нагрузку, и стараться избежать стрессов;
- пить чистую воду, мятный чай, натуральные компоты и морсы;
- следить за артериальным давлением и запастись необходимыми лекарствами, если есть хронические заболевания;
- принимать контрастный душ и делать зарядку;
- больше гулять на свежем воздухе;
- хорошо высыпаться.
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