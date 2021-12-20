6 простых способов замедлить старение назвали ученые

Старение, увы, неизбежно. Но можно сделать так, чтобы возраст был лишь цифрой в паспорте. И вовсе не отражал внешний вид исамочувствие. Для этого достаточно внести определенные коррективы в свой образжизни и завести положительные привычки.
Новини. LIVE со ссылкой на Eat This, Not That дало советы, которыепомогут как можно дольше не стареть.
- Общение и цель в жизни. Социальная изоляция иодиночество оказывают негативное влияние на здоровье наравне с ожирением, малоподвижныйобразом жизни и выкуриванием 15 сигарет в день. Одиночество примерно на 50%увеличивает риск развития деменции. Просто найдите время, чтобы связаться скем-то - даже с помощью короткого телефонного звонка. В жизни обязательно должна быть цель, смысл. Именно это будет давать силы вставать утрам и способствовать здоровому старению. Все это сочетает волонтерская деятельность. Она может не только помочь пожилым людям, но и одновременно принести значительную пользу вашему здоровью, обществу.
- Измените свое отношение к старости. Новаторскаяработа Бекки Леви, профессора психологии Йельского университета и ведущего исследователя в области социальной геронтологии и психологии старения, установила четкую связь между восприятием старения - стереотипами, которые людиему приписывают, - и их реальным здоровьем по мере старения. Анализ показал,что положительное отношение к старению связано как с увеличением продолжительности жизни, так и с ее улучшением.
- Не забывайте о самовыражении. Пение, игра на музыкальном инструменте, рисование, вязание, написание стихотворений - это всего лишь несколько примеров творческого самовыражения, улучшающего здоровье мозга. Искусство и творчество приносят пользу в любом возрасте, и никогда не поздно попробовать что-то новое!
- Перестань сидеть. Это плохая привычка. Она может обернуться проблемой для урологических органов. Многие люди знают, что малоподвижный образ жизни может привести к ожирению, которое, например, может негативно повлиять на здоровье сердца и позвоночника. Но мало кто знает, что слишком долгое сидение у мужчин может раздражать мошонку и предстательную железу. И повысить в итоге риск простатита.
- Спорт. С возрастом люди часто начинают жаловаться на боли в спине или коленях. Если спросить у большинства, из чего состоят их тренировки, они, вероятно, скажут вам, что делают приседания и выпады для тонизирование ягодичных и квадрицепсов, планки и скручивания для укрепления мышц живота, а также упражнения на бицепс и трицепс. Однако вы не услышите, что они делают, чтобы колени оставались сильными и хорошо работали напротяжении всей жизни. Здоровье колен является ключом к активному образу жизни, особенно с возрастом. Сильные колени помогают сохранять равновесие и избегать падений, которые могут привести к переломам.
- Пейте больше воды. Она поможет сделать так,чтобы кожа быстро выглядела моложе. У женщин, которые пьют больше воды, уровень увлажнения кожи значительно выше, как на поверхностном, так и на глубокомуровне. Оптимально в день: половину веса тела умножить на 30 (мл) – это будет нужное количество жидкости.