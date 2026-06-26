Netflix анонсировал исторический хоррор-сериал "Восточный дворец"

Фрагмент из сериала «Восточный дворец». Фото: коллаж Новини.LIVE

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Стриминговая платформа Netflix готовит оригинальный корейский сериал под названием «Восточный дворец», премьера которого запланирована на 17 июля 2026 года. Будущий сериал обещает стать одной из главных летних дорам благодаря необычному сочетанию исторической драмы, хоррора, мрачного фэнтези и мистического детектива, где дворцовые интриги переплетаются с мрачным корейским фольклором.

Новини.LIVE расскажут подробнее о предстоящей премьере и о том, какие события будут разворачиваться в сериале по сюжету.

Новая корейская дорама «Восточный дворец» от Netflix

Стриминговый гигант Netflix официально подтвердил подготовку к выпуску нового амбициозного проекта из Южной Кореи. Сериал «Восточный дворец» отойдет от привычных романтических шаблонов и сделает ставку на напряженную психологическую драму, дворцовые интриги и жуткие столкновения с потусторонним миром.

Сюжет разворачивается в вымышленной исторической эпохе вокруг закрытой королевской резиденции. Когда-то Восточный дворец олицетворял порядок и могущество правящей династии, однако из-за старых грехов, скрытых убийств и призраков прошлого он превратился в очаг ужаса. Зрителям покажут мрачную историю, где каждый уголок и запретная комната дворца таят страшную опасность, которая порой хуже самих призраков.

Постеры к дораме «Восточный дворец». Фото: Netflix

Чтобы спасти государство от мистического кризиса и сохранить свой трон, король решает начать тайное расследование. Для этого монарх привлекает двух уникальных людей. Первый из них — охотник на призраков Гу Чхон, который умеет пересекать границу между мирами живых и мертвых. Его роль досталась актёру Нам Джу Хёку, чей персонаж владеет ритуальным мечом и берёт на себя физическое противостояние с монстрами.

Его напарницей становится придворная дама Сон Ган, которую сыграет Но Юн Со. Девушка обладает особым даром и способна слышать голоса умерших, хотя для неё самой это не суперспособность, а проклятие и тяжёлое бремя.

Короля, который ведет собственную тонкую политическую игру и владеет ключом к главным секретам дворца, на экране воплотит Чо Сон У. Вместе герои быстро понимают, что за сверхъестественными явлениями стоят реальные человеческие преступления и ожесточенная борьба за власть.

За создание атмосферы отвечает известный режиссёр Чхве Джон Кю, ранее снявший популярный психологический триллер «Дьявольский судья». Сценарий к хоррору подготовил дуэт авторов Квон Со Ра и Со Дже Вон, известные своим опытом работы в мистических и остросюжетных жанрах.

Когда выйдет сериал «Восточный дворец»

Премьера сериала на платформе Netflix состоится уже17 июля 2026 года при наличии активной подписки на сервис. Несмотря на то, что точное количество эпизодов в сезоне пока остается тайной, критики считают, что этот релиз имеет все шансы стать главным летним корейским хитом.

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