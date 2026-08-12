"Кузьма: Страшно веселий": почему каждому стоит посмотреть этот фильм

Предпремьерный показ фильма "Кузьма: Страшно веселий". Фото: пресс-релиз

Анна Сирык Журналистка

Титаническая работа — именно так можно наиболее точно охарактеризовать процесс создания фильма о лидере группы "Скрябін". В Киеве состоялась премьера документального фильма "Кузьма: Страшно веселий".

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык побывала на допремьерном показе и готова убедить вас сходить в кинотеатр.

Почему стоит посмотреть фильм "Кузьма: Страшно веселий"

Лидера группы "Скрябін" уже 11 лет нет с нами, но его песни остаются культовыми для украинского общества. Под них влюбляются, выходят замуж, цитируют на плакатах во время акций протеста и защищают Украину на фронте. Андрей Кузьменко был одним из тех, кто формировал медиапространство при жизни и стал голосом народа уже после.

Премьера документального фильма "Кузьма: Страшно веселый" состоялась в киевском кинотеатре "Жовтень". На показе собрались творческая команда фильма, друзья и семья Андрея Кузьменко, представители украинской музыкальной и киноиндустрии, медиа, блогеры, деятели культуры и партнеры проекта.

Показ фильма "Кузьма: Страшно веселий" в кинотеатре "Жовтень". Фото: пресс-релиз

Картина создавалась два года. В основе лежат уникальные архивные кадры. Авторы стремились показать настоящего Кузьму — гениального художника, который знал цену успеха и с улыбкой на губах пережил не один кризис.

"Это человек, который всегда двигался вперед. Никогда не стоял на месте и жил на полной скорости. У нас лейтмотив фильма — жизнь на полной скорости", — с восторгом рассказывает об артисте продюсер фильма Максим Сердюк.

Андрея Кузьменко любили миллионы, но по-настоящему знали лишь единицы. Он влюбился в музыку благодаря польскому радио, создал группу с лучшими друзьями, записывал песни ночами в студии, а клипы снимал на старенькую камеру. Агитировал за Януковича и извинялся за это всю жизнь. Поддерживал Евромайдан и делал пожертвования армии, когда это ещё не было обычным делом. "Шанс", гастроли, путешествия — он жил так, будто хотел успеть всё и ещё немного."

Команда фильма "Кузьма: Страшно веселий". Фото: пресс-релиз

"Всего мы собрали 400 часов видео и около 22 000 фотографий. Я их все пересмотрел. Это заняло у меня около 9 месяцев. Мне казалось, что мы знаем о Кузьме почти всё. Нам удалось пообщаться с большей частью его друзей, где-то с 60–70 людьми. Все рассказывали примерно одно и то же, но я помню одно из последних интервью со Светланой (ред. — жена Андрея Кузьменко). Она нам сказала, что у Кузьмы была звездная болезнь. А я об этом вообще впервые слышу, и никто никогда не упоминал, что у Кузьмы был такой период", — поделился инсайдом режиссёр фильма Артем Григорян.

Студия KNIFE! Films собирала архивы буквально повсюду: у родственников, друзей, коллег, в телевизионных и частных коллекциях. Среди уникальных находок — домашние видео, снятые самим артистом, и неопубликованные интервью. Самым большим открытием считают творчество Кузьмы в 90-х, его становление, о котором публика знает меньше всего. Архивы позволили построить драматургию так, чтобы артист фактически сам рассказывал свою историю.

"Мне на самом деле очень понравился фильм, он превзошел все мои ожидания. Очень приятно, что собрали такую хронологию жизни моего папы… такая ностальгия по тому времени. Местами я не могла смотреть на некоторые моменты, потому что мне было очень грустно. Но я невероятно рада, что этот фильм вышел", — говорит Барбара Кузьменко, дочь Андрея Кузьменко.

Зал взорвался аплодисментами после просмотра фильма "Кузьма: Страшно веселий". Фото: пресс-релиз

Производство фильма обошлось в 150 тысяч долларов. Авторы создавали картину с большой любовью. Она не только о группе «Скрябин», Кузьме или украинском шоу-бизнесе. Это глубокая история о том, как менялась страна и взгляды общества за последние десятилетия.

Фильм сняла студия KNIFE! Films, наиболее известная по картине "Яремчук: Незрівняний світ краси". Режиссёр фильма — Артем Григорян, продюсер — Максим Сердюк. Дистрибьютор картины в Украине — B&H Film Distribution.

Параллельно с украинским прокатом "Кузьма: Страшно веселий" покажут в 35 странах для зрителей за рубежом.

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