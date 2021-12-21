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Все бомбоубежища Киева: найди свое на карте

Киев
21 декабря 22:14
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В КГГА обновили интерактивную карту столичных убежищ
Все бомбоубежища Киева: найди свое на карте

На фоне участившихся сообщений о возможном полномасштабном вторжении РФ на территорию Украины, как никогда актуальна информация об укрытиях для гражданского населения. В КГГА обновили интерактивную карту столичных бомбоубежищ и каждый киевлянин может найти на ней ближайшее на экстренный случай.

"Для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера был создан фонд защитных сооружений гражданской обороны", – комментирует пресс-служба КГГА.

Читайте также: Укрытие, оповещение, тероборона, продукты: готов ли Киев к вторжению вражеских войск

В фонд защитных сооружений гражданской обороны включили:

  1. Хранилища гражданской защиты;
  2. Подземное пространство метрополитена;
  3. Подвальные помещения жилых домов;
  4. Подземные паркинги;
  5. Другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.

 

 

Также сообщается, что руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия.

Последние новости о возможном вторжении

  • Разведчики Великобритании предостерегли правительство своей страны относительно возможного нападения России на Украину. Они выяснили, что Россия может напасть на Украину в ближайшее время – накануне католического Рождества.
  • По словам главы Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерала армии Украины Николая Маломужа, данные британских разведчиков о возможном военном вторжении России на территорию Украины накануне 25 декабря – сигнал на опережение для России о том, что мир в курсе планов Кремля.

  • В Киеве вновь включат сирены тревоги.

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Автор публикации
Владимир Лысенков
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Киев война КГГА
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