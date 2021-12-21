Все бомбоубежища Киева: найди свое на карте

На фоне участившихся сообщений о возможном полномасштабном вторжении РФ на территорию Украины, как никогда актуальна информация об укрытиях для гражданского населения. В КГГА обновили интерактивную карту столичных бомбоубежищ и каждый киевлянин может найти на ней ближайшее на экстренный случай.
"Для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера был создан фонд защитных сооружений гражданской обороны", – комментирует пресс-служба КГГА.
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В фонд защитных сооружений гражданской обороны включили:
Также сообщается, что руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия.
В Киеве вновь включат сирены тревоги.