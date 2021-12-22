В платной камере Лукьяновского СИЗО устроили поножовщину - СМИ

В Лукьяновском СИЗО в Киеве, по информации Telegram-канала PavlovskyNEWS, якобы было совершено ножевое нападение на подследственного, заключенного в одну из платных камер изолятора.

Пострадавшего зовут Максим Кириченко, камера обошлась ему в 12 тысяч гривен за месяц содержания в ней, говорится в сообщении 22 декабря.

Читайте также: В Лукьяновском СИЗО похвастались новой камерой

Сообщается, что камера оказалась неодиночная и 20 декабря сокамерник начал высказывать Кириченко претензии, после чего нанес ему несколько ударов ножом по руке. Как нападавший пронес нож в камеру - неизвестно.

"Адвокаты сразу обратились в Госбюро расследований и полицию. Там приняли заявления, но никакой реакции за три дня не последовало. Кириченко утверждает, что за это время его заставили подписать заявление о самостоятельно нанесённых повреждениях", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что заявление в Департаменте исполнения наказаний приняли лишь после угроз адвокатов придать огласке инцидент.

Другие случаи поножовщины в Киеве