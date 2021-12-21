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В медучреждениях Киева ввели новую услугу: подробности

Киев
21 декабря 15:40
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В больницах Киева будут оказывать физическое сопровождение людям с недостатками зрения
В медучреждениях Киева ввели новую услугу: подробности

Отныне каждый пациент столичных больниц и поликлиник с нарушениями зрения может воспользоваться помощью младшего медицинского персонала или других работников учреждений здравоохранения.

Об этом сообщают в пресс-службе Киевского городского совета.

В сообщении отметили, что с началом пандемии, вызванной Covid-19, людям с инвалидностью стало труднее получать профессиональную врачебную помощь через карантинные ограничения. Поэтому несколько месяцев назад было инициировано введение услуги сопровождения людей с нарушениями зрения в медицинских учреждениях Киева.

"Услуга включает встречу пациентов на первом этаже, сопровождение до кабинета врача или нескольких врачей и потом к выходу из заведения охраны здоровья", - отметила уполномоченная Киевского городского совета по правам лиц с инвалидностью Леся Петровская.

И добавила, что для получения услуги физического сопровождения необходимо обратиться к дежурному работнику регистратуры или нажать кнопку вызова персонала при входе в медицинское учреждение.

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Автор публикации
Владислав Григорьев
27 лет, музыкальный энтузиаст, понаехал с юга Украины и копается в столичной изнанке.
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медицина Киевсовет
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