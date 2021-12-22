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В Киеве выбросили умирать на морозе несчастных щенков. Фото

Киев
22 декабря 21:11
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Щенков нашли обессиленными и обезвоженными
В Киеве выбросили умирать на морозе несчастных щенков. Фото

В Соломенском районе Киева на Шулявке выбросили на мороз шестерых щенков. Несчастных обнаружили 21 декабря на грани смерти, а их бывшие хозяева пока остаются неизвестными.

"Щенки очень слабые, у них раздуты животы и вес от 1,500 до 2 кг, срочно нужно препятствовать интоксикации и гнать глистов, вакцинировать. И такие обессиленные и обезвоженные масики дрожа от холода жили 3 дня в мороз в этой будке", –  написала киевлянка Ирина Вендрах в Facebook.

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"Щенков подкинули к Жулянскому мосту в такой холод, мне позвонила знакомая с просьбой о помощи замерзающим щенкам", – рассказала Ирина.

Щенки

Женщина увезла животных на передержку, но ежемесячно за это нужно платить 1500 гривен, не считая лекарства и корма.

В соцсетях откликнулись неравнодушные люди, и благодаря им за сутки удалось собрать почти 13 тысяч гривен. За эти деньги можно закупить самое необходимое на ближайшие дни.

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Автор публикации
Владимир Лысенков
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Киев животные
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