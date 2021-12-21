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В Киеве водитель "нарезал" круги на перекрестке и врезался в грузовик. Видео

Киев
21 декабря 23:06
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Развлекаясь, водитель набрал немалую скорость
В Киеве водитель "нарезал" круги на перекрестке и врезался в грузовик. Видео

В Днепровском районе Киева в ночь на 21 декабря водитель на иномарке на скорости кружил на перекрестке. Такое поведедение, ожидаемо, окончилось дорожно-транспортным происшествием.

"Мамкин дрифтер кружил на одном из перекрестков Киева, но что-то пошло не так", - комментирует Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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На видео, снятом намерой наружного наблюдения на проспекте Павла Тычины, 7 (Березняки), видно, как водитель "нарезает" круги на перекреске на высокой скорости. Очевидно, это делалось для развлечения.

После очередного круга автомобиль на скользкой дороге вынесло в сторону припаркованных автомобилей и он врезался в грузовик.

После ДТП к месту происшествия подъехали проезжавшие неподалеку легковушка и авто коммунальной службы и их водители бросились на помощь горе-дрифтеру.

 

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Автор публикации
Владимир Лысенков
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