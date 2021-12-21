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В Киеве установили миниатюрную скульптуру дома Вильгельма Кристера

Киев
21 декабря 19:05
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Скульптура размещена возле кинотеатра имени Тараса Григорьевича Шевченко
В Киеве установили миниатюрную скульптуру дома Вильгельма Кристера

В киевском парке Горка Кристера установили 3D-мини-макет дома, в котором жил Вильгельм Кристер. Благодаря ему, Киев стал обителью зелени.

Об этом сообщает пресс-служба Киеврады

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Мини-макет дома Вильгельма Кристера

Мини-скульптура расположена возле кинотеатра имени Тараса Григорьевича Шевченко. На мини-макете размещена табличка с описанием на украинском и английском языках. Также есть описание шрифтом Брайля, то есть, информацию о скульптуре могут узнать люди с ограниченными возможностями.

Возле скульптуры есть QR-код, благодаря которому люди с плохим слухом, могут узнать много интересной и полезной информации.

Работу выполнил Василий Маркуш, который воссоздал миниатюрную скульптуру Софийского собора.

Вильгельм Кристер

Вильгельм Кристер – садовод и предприниматель. Стал основателем садоводческой компании и агрошколы в столице Украины. Историки утверждают, что благодаря работе питомника и школы Вильгельма Кристера, Киев приобрел звание самого зеленого города мира.

Горка Кристера

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Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
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