В Киеве установили миниатюрную скульптуру дома Вильгельма Кристера

В киевском парке Горка Кристера установили 3D-мини-макет дома, в котором жил Вильгельм Кристер. Благодаря ему, Киев стал обителью зелени.

Об этом сообщает пресс-служба Киеврады

Мини-макет дома Вильгельма Кристера

Мини-скульптура расположена возле кинотеатра имени Тараса Григорьевича Шевченко. На мини-макете размещена табличка с описанием на украинском и английском языках. Также есть описание шрифтом Брайля, то есть, информацию о скульптуре могут узнать люди с ограниченными возможностями.

Возле скульптуры есть QR-код, благодаря которому люди с плохим слухом, могут узнать много интересной и полезной информации.

Работу выполнил Василий Маркуш, который воссоздал миниатюрную скульптуру Софийского собора.

Вильгельм Кристер

Вильгельм Кристер – садовод и предприниматель. Стал основателем садоводческой компании и агрошколы в столице Украины. Историки утверждают, что благодаря работе питомника и школы Вильгельма Кристера, Киев приобрел звание самого зеленого города мира.

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