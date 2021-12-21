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В Киеве суд признал законным запрет на продажу алкоголя в ночное время

Киев
21 декабря 14:23
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С иском обратилась Государственная регуляторная служба Украины
В Киеве суд признал законным запрет на продажу алкоголя в ночное время

Окружной административный суд города Киева признал законным запрет на продажу спиртного в ночное время. С соответствующим иском в Киевраду обратилась Государственная регуляторная служба Украины.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Известно, что истец просил  суд отменитьь решение Киеврады от 27 сентября 2018 года №1529/5593, согласно которому был установлен запрет продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных и слабоалкогольных напитков в Киеве.

В пресс-службе суда сообщили, что в рамках расмотрения дела суд не установил нарушение Киеврадой прав истеца и принципов государственной регуляторной политики при приеме обжалуемого акта.

Также суд признал необоснованными доводы Государственной регуляторной службы Украины касаемо того, что решение о запрете продажи алкоголя в ночное время негатвино влияет на субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность на соответствующей территории, а также на бизнес-климат в Киеве в целом и уровень доверия бизнеса к власти.

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Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
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