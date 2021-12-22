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В Киеве собаку привязали возле маркета и оставили умирать на морозе

Киев
22 декабря 09:40
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Собаку заметили возле "Эпицентра" на проспекте Степана Бандеры
В Киеве собаку привязали возле маркета и оставили умирать на морозе

В Киеве возле гипермаркета "Эпицентр", что находится на проспекте Степана Бандеры люди увидели собаку, которую бросили привязанную возле маркета. Неравнодушные люди сообщили зоозащитникам.

Об этом сообщает Центр защиты животных.

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Оставили умирать на морозе

Собачку, которой по виду около года несколько часов просидела привязанной возле гипермаркета. Ее просто оставили на произвол судьбы, животное могло погибнуть, если бы не неравнодушные люди. Собаку передали в Центр защиты животных.

В самом Центре надеются на то, что ее хозяева по каким-то причинам не смогли забрать животное.

Если вы узнали эту красавицу - сообщите ее хозяевам, что она в Киевской городской больнице ветеринарной медицины”,- говорится в сообщении

Кроме того, зоозащитники сообщили, что в подобных случаях помогает наличие чипа у животного и ее регистрация в Реестре домашних животных. Благодаря реестру найти хозяина животного просто.

Собака

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Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
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Киев ЧП животные магазины
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