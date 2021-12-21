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В Киеве снова взлетят цены на полиэтиленовые пакеты

Киев
21 декабря 14:16
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Минимальная цена пакета составит две гривны
В Киеве снова взлетят цены на полиэтиленовые пакеты

В Украине, в частности в Киеве поднимут цены на пластиковые пакеты. В рамках заседания, Кабмин установил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице первый заместитель Министра в Министерстве экономики Украины.

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Постановление

По его словам, правительство установило минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. С 1 февраля 2022 года постановление возымеет силу.

Стоимость пакетов

Стоимость пакетов, толщиной более 50 микрометров, будет следующей:

  • 2 гривны - пакет без ручек и боковых складок.
  • 2,50 гривен - пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок.
  • 3 гривны - пакет с ручками и с боковыми складками.

На что не распространяется требование

Требование не распространяется на биоразлагаемые пакеты и сверхтонкие пластиковые пакеты, которые предназначены для упаковывания и транспортировки свежей рыбы, мяса и сыпучих продуктов, льда.

Напомним, что с 10 декабря вступил в силу Закон "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". В магазинах, супермаркетах, аптеках и заведениях общепита запрещено распространение пластиковых пакетов, загрязняющих окружающую среду.

Больше информации о запрете полиэтиленовых пакетов в Киеве

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Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
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Кабинет министров Киев закон экологическая катастрофа пластик магазины
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