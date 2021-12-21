В Киеве снова взлетят цены на полиэтиленовые пакеты

В Украине, в частности в Киеве поднимут цены на пластиковые пакеты. В рамках заседания, Кабмин установил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице первый заместитель Министра в Министерстве экономики Украины.

Постановление

По его словам, правительство установило минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. С 1 февраля 2022 года постановление возымеет силу.

Стоимость пакетов

Стоимость пакетов, толщиной более 50 микрометров, будет следующей:

2 гривны - пакет без ручек и боковых складок.

2,50 гривен - пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок.

3 гривны - пакет с ручками и с боковыми складками.

На что не распространяется требование

Требование не распространяется на биоразлагаемые пакеты и сверхтонкие пластиковые пакеты, которые предназначены для упаковывания и транспортировки свежей рыбы, мяса и сыпучих продуктов, льда.

Напомним, что с 10 декабря вступил в силу Закон "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". В магазинах, супермаркетах, аптеках и заведениях общепита запрещено распространение пластиковых пакетов, загрязняющих окружающую среду.

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