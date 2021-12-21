В Киеве снова взлетят цены на полиэтиленовые пакеты

В Украине, в частности в Киеве поднимут цены на пластиковые пакеты. В рамках заседания, Кабмин установил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты.
Об этом сообщил на своей Facebook-странице первый заместитель Министра в Министерстве экономики Украины.
По его словам, правительство установило минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. С 1 февраля 2022 года постановление возымеет силу.
Стоимость пакетов, толщиной более 50 микрометров, будет следующей:
Требование не распространяется на биоразлагаемые пакеты и сверхтонкие пластиковые пакеты, которые предназначены для упаковывания и транспортировки свежей рыбы, мяса и сыпучих продуктов, льда.
Напомним, что с 10 декабря вступил в силу Закон "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". В магазинах, супермаркетах, аптеках и заведениях общепита запрещено распространение пластиковых пакетов, загрязняющих окружающую среду.