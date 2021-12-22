В Киеве сняли удивительную рекламу для мирового бренда элитных авто

Украинский продакшн "23/32 films" снял рекламу для элитного немецкого автомобиля Mercedes-Benz. Съемки проходили в нескольких районах Киева.

Об этом сообщает издание "The Village Україна".

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Как снимали рекламу

На кадрах из ролика можно узнать Дарницкий мост, часть съёмок проводили на крыше многоэтажки, а также во дворе и подъезде. Также, можно заметить, что авторы, через актеров от маленького мальчика, мужчины и пожилого мужчины, попытались показать, что Mercedes — бренд, не подвластный времени.

Также, помимо этого Mercedes анонсировали выход абсолютного нового и современного электрокара "Vision EQXX". Как заявили в компании, машина сможет преодолевать до 1000 километров за один заряд, а премьера состоится уже 3 января 2022 года.

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