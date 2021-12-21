В Киеве скупают обогреватели с WiFi и фонарики на солнечных батареях, а все из-за проблем с газом и углем

Наступивший мороз продлится не меньше месяца. Но холодно будет не только на улице. В домах, как прогнозируют энергоэксперты, будет прохладно, особенно в феврале-марте, когда начнут иссякать запасы угля и газа, которых уже слишком мало.

В облгазах уже есть списки приоритетных отключений. И это коснется не только предприятий, которые могут перейти на ночные смены. Проблемы с электричеством, по-видимому, ожидают и жителей многоквартирных домов. Тем временем киевляне стали активно скупать приборы для обогрева. Хит сезона - обогреватели, которые управляются через WiFi, а также керамические тепловые панели. Кроме того, наши граждане запасаются свечками, фонариками на солнечных батареях и портативными зарядными устройствами.

Чего еще ждать этой зимой в столице и пригороде, - читайте в материале Новини.LIVE .

Мороз и снег - до середины января

Холода, пришедшие в Украину в понедельник, продлятся до конца недели. По данным Гидрометцентра, холоднее всего будет сегодня и завтра, температура опустится до минус 14 градусов. По прогнозам синоптиков, в пятницу и в выходные также ожидаются обильные снегопады.

Снежные осадки и минусовые температуры ночью в Киеве ожидаются в течение ближайших 30 дней. По данным сайта Gismeteo, снег будет падать почти ежедневно, а температура воздуха ночью держаться -4..-11, до середины января. Похоладет до -10 уже перед Крещением, 19 января. Днем воздух прогреется до 0...+2 на православное Рождество.

Завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАНУ Вазира Мартазинова ранее прогнозировала в январе сильные морозы, до -20 градусов, и холодный февраль, который тем не менее будет теплее, чем прошлогодний.

Зима с еле теплыми батареями

Но холодно будет не только на улице. Из-за проблем с углем и газом предприятия будут отключать от газа и света, веерные отключения могут быть и в квартирах, а в Киевской области они происходят еженедельно, начиная с сентября.

"Каждую пятницу у нас отключают свет. Электричество отсутствует иногда по два-три дня. Иногда без света остаемся даже в четверг. Нам говорят в "Киевоблэнерго", что это просто авария на линии, потому что у нас старые провода, которые не выдерживают нагрузки. Но дело в том, что они у нас новые. Мы с соседями сбросились и купили пару лет назад новые. Кроме того, отключения происходят еженедельно, начиная с конца августа. Хотя официально их, конечно, никто так не назовет", - рассказывает Новини.LIVE жительница поселка Малютянка Юлия Литвиненко.

По ее словам, в доме к электричеству привязаны вода, канализация и отопление.

"В итоге мы держим в ванной про запас воду в выварках и кастрюлях, в туалет ходим на улицу и топим печку, хотя обогрева хватает только на две жилые комнаты, а в остальных прохладно", - рассказывает Юлия.

Энергоэксперты прогнозируют, что и в столице жители могут столкнуться с отключениями и едва теплыми батареями. Правда, ближе к концу отопительного сезона.

"Премьер Денис Шмыгаль на прошлой неделе заявил, что на середину декабря у нас в газохранищах 15 млрд куб.м газа. И что этого достаточно, чтобы обеспечить голубым топливом и людей, и коммунальные учреждения, и промышленных потребителей. Так вот это неправда. Отборы идут достаточно активно, а впереди похолодание. Уже 14,8-14,9 млрд куб. И я не уверен, что газа хватит всем", - говорит Новини.LIVE независимый эксперт по вопросам украинской энергетики Валентин Землянский.

С ним согласен сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Газа хватит на теплую зиму при экономном расходовании. Если сжигать газ такими ударными темпами, как происходит сейчас, до конца отопительного сезона его не хватит. Январь еще как-то переживем. Наибольшие риски – это февраль-март, когда запас газа в хранилищах будет исчерпан. А на апрель можно вообще не рассчитывать", - говорит Марунич.

О том, что с газом проблемы, понятно и по заявлениям гендиректора Оператора ГТСУ Сергея Макогона. На днях он сказал, что все облгазы в Украине составили списки приоритетных отключений от газа на случай критической ситуации.

Одновременно СБУ составила список ТЭЦ и ТЭС, которые на грани отключения из-за нехватки угля. Этот список несколько дней назад попал в СМИ. Из него стало известно, что в Киеве в числе тех, кому грозит остановка – Дарницкая ТЭЦ (Евро-Реконструкция), которая снабжает теплом и горячей водой весь Дарницкий и частично Днепровский районы. Запасов угля на ней вообще не осталось, а значит будут отключения. В КГГА Новини.LIVE подтвердили, что на ТЭЦ угля практически нет, и она перешла на газ.

"Согласно плану, на всех складах Украины должно быть 2 млн 800 тыс тонн. По факту в наличии всего 450 тыс тонн угля. Например, в Краматорске, чтобы сэкономить уголь, температуру теплоносителя уже снизили. Хотя температура около нуля. Но сейчас вопрос уже стоит о том, будет ли у нас электроэнергия, а не "будем ли мы в тепле", - говорит Землянский.

Напомним, на угле в Украине вырабатывают более 35 % электроэнергии.

Ранее Новини.LIVE прогнозировало, что большие промышленные компании могут перевести на работу в ночное время. Такая же ситуация была в Украине в 2014 году, когда в стране снизились донельзя запасы угля. Тогда под временные отключения попали заводы и бизнес-центры, где свет "вырубали" даже днем на три-четыре часа, в том числе и в столице. В Киеве был составлен график аварийных отключений на несколько месяцев для промышленных предприятий с ограничением нагрузки для них в пиковое время и переносом работы на ночные часы.

По мнению Дмитрия Марунича, ситуация может повториться и в этом году.

"Думаю, Киева это коснется не в первую очередь. Хотя риски есть. Если диспетчер будет видеть, что электричества не хватает, то введут график отключений. Но начнут с промпредприятий. Хотя похожая ситуация в 2014-м показала, что отключали не только предприятия, но и население. Но все будет зависеть от разных факторов, в том числе от температуры воздуха, длительно она будет низкой. Для таких случаев на складах создают резервы. Сейчас их нет", - говорит Марунич.

Впрочем, министр энергетики Герман Галущенко вчера заявил, что сейчас ожидается прибытие судов с углем, а веерных отключений правительство постарается избежать.

Скупают обогреватели и фонарики

Тем временем киевляне активно готовятся и на случай холода в квартирах, и на случай веерных отключений. В соцсетях это одна из самых популярных тем.

"Ну, что, соседи, закупили уже обогреватели на случай холодных батарей? Поделитесь, где дешевле. А свечки, фонарики, зарядки на аккумуляторах уже купили?", - написала в одном из районных пабликов жительница Нивок Татьяна Поломарь.

Любопытно, что продавцы подтверждают ажиотаж вокруг обогревательных приборов. Как рассказали Новини.LIVE в Департаменте по связям с общественностью сети торговых центров "Эпицентр", в этом году спрос на электрообогреватели существенно вырос.

"В целом продажи электрообогревателей в сезоне 2021 года почти на 50 % выросли к соответствующему периоду прошлого года", - говорят в "Эпицентре".

Как объясняют в "Эпицентре", в этом году заметно похолодало еще в конце сентября, и холодная погода продержалась почти весь октябрь, до запуска систем центрального отопления в многоэтажках, что отразилось на объмах продаж. Также в "Эпицентре" говорят, что в этом году продолжает расти спрос на энергосберегающие приборы.

"Среди покупателей популярны керамические тепловые панели и обогреватели с возможностью недельного программирования температуры и/или управления по WiFi", - говорят нам в Департаменте по связям с общественность сети.

Кроме того, вырос спрос на товары отечественных производителей, из-за того, что цена на подобную технику из Китая и время доставки заметно увлечилась.

Любопытно, что вырос спрос и на котлы для обогрева, в пользу которых владельцы частных домов зачастую отказываются от газа - из-за высоких цен.

"В 2021 году по сравнению с прошлым годом среди наших клиентов вырос спрос на отопительные котлы - почти на 25 % на твердотопливные и почти на 7 % на электрические. В этом сезоне на украинском рынке сформировался дефицит на эту группу товаров. Среди причин, прежде всего – отсутствие на рынке китайских комплектующих к котлам", - объяснили нам в торговой сети "Эпицентр".

Покупают уже и буржуйки, и печи для дома, но, как говорят в Департаменте сети, в прежних пределах.

Как оказалось, популярными среди покупок стали и фонарики и другие осветительные приборы на солнечных батареях.

"Мы с семьей прямо сильно переживали, что мы будем делать, если станут отключать надолго свет. Свечи - это вчерашний день уже. А у нас два студента и один школьник в семье. Купили лампочки и фонарики, которые от окна получают солнечный свет. Надеемся, что в итоге не пригодится", - говорит нам житель Борщаговки Тарас Ткачук.

Кстати, в одном из магазинов "Ашан" нам подтвердили, что увеличились продажи и таких фонариков и зарядных устройств для телефонов Power Bank.

Исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин говорит, что какого-то дефицита - ни промышленных товаров, ни продуктов уже не будет.

"Ни по одной позиции дефицита не будет. Это же касается и продуктов. Ни голода, ни холода никто не позволит", - говорит Пендзин.