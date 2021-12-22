В Киеве резко увеличилось количество заболевших на COVID-19

Сегодня, 22 декабря, в Киеве подтвердили 1403 заболевших на COVID-19. Это вдвойне больше, чем за прошлые сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Как известно, за минувшие сутки заболело на 503 человека больше, чем за 20 декабря. В Минздраве снова отметили резкое увеличение больных коронавирусом.

Детали

За сутки умерло 22 человека. Так, больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 296, Дарницком — 210 и Святошинском — 157 человек.

Всего, с начала пандемии в столице уже зафиксировано 324 046 случаев коронавируса, 8057 больных умерли и 303 420 человек выздоровели.

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