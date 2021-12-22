В Киеве поезд горэлектрички насмерть сбил человека. Фото

В Киеве произошла жуткая трагедия. Неподалеку от Караваевых Дач поезд городской электрички сбил человека.

Об этом сообщает Магнолия-ТВ.

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Как произошла трагедия

По словам машиниста поезда, мужчина просто шел по путям и не обращал внимания на сигнал поезда. Вовремя остановится не удалось и вследствие этого поезд сбил мужчину. Он скончался на месте от полученных травм до приезда кареты скорой помощи.

Что будет дальше с машинистом, предстоит выяснить следствию. Также на данный момент нет никакой информации о личности умершего.

Не первый случай

Стоит напомнить, что в Киеве и Киевской области это уже не первая смерть под колесами поездов. Кто-то таким образом пытается лишиться жизни, кто-то не хочет идти до переправы и перебегает пути, а кто-то просто по неосторожности лишает себя жизни.

Уважаемые люди, относитесь ответственно к своей жизни и жизни других людей. Не ходите по железнодорожным путям, лучше пройдите несколько метров, чтобы перейти дорогу в правильном месте.

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