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В Киеве поезд горэлектрички насмерть сбил человека. Фото

Киев
22 декабря 08:47
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Трагедия произошла в районе Караваевых Дач
В Киеве поезд горэлектрички насмерть сбил человека. Фото

В Киеве произошла жуткая трагедия. Неподалеку от Караваевых Дач поезд городской электрички сбил человека.

Об этом сообщает Магнолия-ТВ.

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Как произошла трагедия

По словам машиниста поезда, мужчина просто шел по путям и не обращал внимания на сигнал поезда. Вовремя остановится не удалось и вследствие этого поезд сбил мужчину. Он скончался на месте от полученных травм до приезда кареты скорой помощи.

Что будет дальше с машинистом, предстоит выяснить следствию. Также на данный момент нет никакой информации о личности умершего.

Электричка сбила человека

Не первый случай

Стоит напомнить, что в Киеве и Киевской области это уже не первая смерть под колесами поездов. Кто-то таким образом пытается лишиться жизни, кто-то не хочет идти до переправы и перебегает пути, а кто-то просто по неосторожности лишает себя жизни.

Уважаемые люди, относитесь ответственно к своей жизни и жизни других людей. Не ходите по железнодорожным путям, лучше пройдите несколько метров, чтобы перейти дорогу в правильном месте.

Подобные случаи в Киевской области

  • В Бориспольском районе Киевской области произошла трагедия. Мужчину насмерть переехал поезд.
  • 9 ноября 2021 года скоростной поезд сообщением "Киев-Харьков" сбил женщину.
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Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
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Киев смерть ЧП авария поезда
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