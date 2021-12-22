В Киеве открыли бесплатный каток: адрес

В Киеве с 22 декабря заработает бесплатный ледовый каток. Он расположен на Русановке.

Об этом сообщается в паблике “Типичного Киева”.

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Открытие катка

Каток заработает уже в среду, 22 декабря по адресу улица Энтузиастов 41/1 - Шамо 19/1.

Вход на каток - бесплатный. Единственное, что, желающим покататься, придется заплатить за аренду коньков.

Где еще можно покататься

Недавно мы писали о том, что на Контрактовой площади открыли первый в Украине прогулочный каток. Прогулочный каток будет с беседкой, лавочками, кафе и муузыкальнйо сценой. На сцене будут выступать уличные музыканты и другие оркестры.

Также любители покататься могут отправиться к Офису Президента. Там тоже обустроили новогоднюю локацию с ледовым катком.

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