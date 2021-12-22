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В Киеве открыли бесплатный каток: адрес

Киев
22 декабря 15:56
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Открытие новогодней локации состоится уже в среду, 22 декабря
В Киеве открыли бесплатный каток: адрес

В Киеве с 22 декабря заработает бесплатный ледовый каток. Он расположен на Русановке.

Об этом сообщается в паблике “Типичного Киева”.

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Открытие катка

Каток заработает уже в среду, 22 декабря по адресу улица Энтузиастов 41/1 - Шамо 19/1.

Вход на каток - бесплатный. Единственное, что, желающим покататься, придется заплатить за аренду коньков.

Где еще можно покататься

Недавно мы писали о том, что на Контрактовой площади открыли первый в Украине прогулочный каток. Прогулочный каток будет с беседкой, лавочками, кафе и муузыкальнйо сценой. На сцене будут выступать уличные музыканты и другие оркестры.

Также любители покататься могут отправиться к Офису Президента. Там тоже обустроили новогоднюю локацию с ледовым катком.

Больше инфомарции о подготовке к Новому году

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Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
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