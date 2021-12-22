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В Киеве образовались серьезные пробки. Карта

Киев
22 декабря 08:24
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Машины очень медленно едут по центральной части города
В Киеве образовались серьезные пробки. Карта

В Киеве утром 22 декабря образовались серьезные пробки на дорогах. Самое затрудненное движение наблюдается в центральной части города.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps

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Правый берег

Движение затруднено на проспекте Победы, проспекте Науки, проспекте Романа Шухевича, проспекте Степана Бандеры, проспекте Валерия Лобановского. Что касается улиц, то на красной линии застыли улица Большая Васильковская, улица Вячеслава Черновола, улица Ильенко, улица Шолуденко, улицы Жилянская и Саксаганского, а также часть улицы Николая Бойчука.

Пробки в Киеве 22 декабря

Левый берег

На Левом берегу в пробках застряли проспект Соборности, улица Петра Радзиня, улица Анны Ахматовой, проспект Николая Бажана, улица Княжий Затон, улица Центральная, улица Евгения Харченко. улица Коллекторная.

Пробки в Киеве 22 декабря

Мосты

Мосты уже встали в длинных километровых очередях. Стоят Южный мост, Дарницкий мост, мост Метро, мост Патона.

Пробки в Киеве 22 декабря

Больше информации о дорогах в Киеве и Киевской области

  • В Киеве автомобилисты находят новые методы, как объехать пробки и сократить свой путь. В Киеве, на Дарницкой площади очевидцы засняли, как автомобиль проехался по газону.
  • В Киеве на Троещине заметили водителя авто, который грубо нарушил правила дорожного движения. Он пытался проехать по тротуару, но потом что-то пошло не так и он начал сдавать назад.
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Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
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Киев дороги транспорт пробки
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