В Киеве образовались серьезные пробки. Карта

В Киеве утром 22 декабря образовались серьезные пробки на дорогах. Самое затрудненное движение наблюдается в центральной части города.
Об этом свидетельствуют данные Google Maps
Движение затруднено на проспекте Победы, проспекте Науки, проспекте Романа Шухевича, проспекте Степана Бандеры, проспекте Валерия Лобановского. Что касается улиц, то на красной линии застыли улица Большая Васильковская, улица Вячеслава Черновола, улица Ильенко, улица Шолуденко, улицы Жилянская и Саксаганского, а также часть улицы Николая Бойчука.
На Левом берегу в пробках застряли проспект Соборности, улица Петра Радзиня, улица Анны Ахматовой, проспект Николая Бажана, улица Княжий Затон, улица Центральная, улица Евгения Харченко. улица Коллекторная.
Мосты уже встали в длинных километровых очередях. Стоят Южный мост, Дарницкий мост, мост Метро, мост Патона.