В Киеве обнаружили незаконные елочные базары

С 15 декабря 2021 года в Киеве официально открылись елочные базары. При этом, на момент сегодняшнего дня инспекция благоустройства обнаружила 20 незаконных локаций.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Согласно предоставленным данным, 20 локаций размещены без разрешительных документов. При этом коммунальное предприятие “Киевблагоустройство” начало демонтаж незаконных точек по продаже елочек.
“Вчера демонтировали девять локаций в пяти районах столицы, где без разрешения продавались новогодние елки”,- говорится в сообщении.
В Киеве до 31 декабря включительно в Киеве будут функционировать 187 локаций по продаже новогодних деревьев.
К работе елочных базаров есть ряд требований: