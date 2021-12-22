live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык

В Киеве обнаружили незаконные елочные базары

Киев
22 декабря 12:05
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 119
views-icon
Читать на украинском
Во время проверки инспекция благоустройства обнаружила 20 незаконных локаций
В Киеве обнаружили незаконные елочные базары

С 15 декабря 2021 года в Киеве официально открылись елочные базары. При этом, на момент сегодняшнего дня инспекция благоустройства обнаружила 20 незаконных локаций.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Читайте також:
Возле Офиса Президента обустроили новогоднюю локацию: как выглядит елка на Банковой. Фото

Разрешительные документы

Согласно предоставленным данным, 20 локаций размещены без разрешительных документов. При этом коммунальное предприятие “Киевблагоустройство” начало демонтаж незаконных точек по продаже елочек.

Вчера демонтировали девять локаций в пяти районах столицы, где без разрешения продавались новогодние елки”,- говорится в сообщении.

Сколько локаций по Киеву

В Киеве до 31 декабря включительно в Киеве будут функционировать 187 локаций по продаже новогодних деревьев.

Требование к елочным ярмаркам

К работе елочных базаров есть ряд требований:

  • все елки, сосны и ели должны быть с чипом.
  • территория ярмарки должна быть ограждена.
  • локация должна содержать информацию про субъекта предпринимательской деятельности.
  • должна быть линейка для измерения высоты дерева.

Больше информации о новогодних деревьях

  • В субботу, 18 декабря, на Софиевской площади засияла главная елка Украины. Красавица предстала перед глазами киевлян и гостей города за день до официального открытия.
  • В среду, 15 декабря стало известно о том, что возле Офиса Президента уже полностью обустроили территорию к новогодним праздникам. Также уже появились фотографии украшенной елки возле административного здания.
Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 119
Киев КГГА рынок новогодняя елка
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
Скандал с новогодней елкой: на киевском ЖД вокзале ночью срочно устанавливают дерево

Скандал с новогодней елкой: на киевском ЖД вокзале ночью срочно устанавливают дерево

23 декабря 23:32

Киев
В Киев прибыли французские вертолеты для пограничников. Фото

В Киев прибыли французские вертолеты для пограничников. Фото

23 декабря 23:02

Киев
Наводнение на Голосеевской: к утру на дороге будет огромный каток. Видео

Наводнение на Голосеевской: к утру на дороге будет огромный каток. Видео

23 декабря 22:29

Киев
Новогодняя елка в Министерстве юстиции рассмешила киевлян. Фото

Новогодняя елка в Министерстве юстиции рассмешила киевлян. Фото

23 декабря 22:06

Киев
Главная Киев В Киеве обнаружили незаконные елочные базары
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен