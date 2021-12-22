В Киеве обнаружили незаконные елочные базары

С 15 декабря 2021 года в Киеве официально открылись елочные базары. При этом, на момент сегодняшнего дня инспекция благоустройства обнаружила 20 незаконных локаций.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Разрешительные документы

Согласно предоставленным данным, 20 локаций размещены без разрешительных документов. При этом коммунальное предприятие “Киевблагоустройство” начало демонтаж незаконных точек по продаже елочек.

“Вчера демонтировали девять локаций в пяти районах столицы, где без разрешения продавались новогодние елки”,- говорится в сообщении.

Сколько локаций по Киеву

В Киеве до 31 декабря включительно в Киеве будут функционировать 187 локаций по продаже новогодних деревьев.

Требование к елочным ярмаркам

К работе елочных базаров есть ряд требований:

все елки, сосны и ели должны быть с чипом.

территория ярмарки должна быть ограждена.

локация должна содержать информацию про субъекта предпринимательской деятельности.

должна быть линейка для измерения высоты дерева.

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