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В Киеве окрепнут морозы: прогноз погоды на 21 декабря. Карты

В Киев пришла настоящая зима с морозами и снегом. И в течение суток похолодание еще больше усилится. 

Об этом сообщает Укргидрометцентр. 

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Укргидрометцентр 

Так, во вторник, 21 декабря, температура воздуха составит от 7 до 9 градусов мороза с тенденцией к понижению. Уже к вечеру воздух остынет до -11 градусов, при этом на дорогах будет очень скользко. 

Местами будет сыпать небольшой снег. В городе будет преобладать ветер северо-западного направления с порывами до 12 м/c.

Карта

Sinoptik

По данным погодного ресурса Sinoptik, снег в Киеве прекратится уже во второй половине дня, а температура воздуха снизится до 9 градусов мороза. При этом, из-за ветра будет казаться, что на улице -14 градусов. 

Киев

Предварительно, уже с пятницы, 24 декабря в столицу придет оттепель. 

Отметим, что в КГГА, уже отрапортовали, что убрали от снега и льда почти все улицы и дороги, впрочем, люди жалуются, что есть места, где невозможно проехать. Из-за усложнения погодных условий в городе произошло немало ДТП, а таксисты в несколько раз повысили цены на проезд. 

Больше информации о непогоде в Киеве

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Автор публикации
Василий Михальчук
В городской журналистике с 2019 года. Работал корреспондентом отдела "Киев" в газете "Сегодня", обозревателем столичной жизни на бизнес-портале Delo, а также руководителем раздела "Киевляне" на сайте Obozrevatel. Акцентирую внимание на невыполненных обещаниях чиновников, и напоминаю в своих текстах, то, о чем все забывают.
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Главная Киев В Киеве окрепнут морозы: прогноз погоды на 21 декабря. Карты
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