В Киеве окрепнут морозы: прогноз погоды на 21 декабря. Карты

В Киев пришла настоящая зима с морозами и снегом. И в течение суток похолодание еще больше усилится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Укргидрометцентр

Так, во вторник, 21 декабря, температура воздуха составит от 7 до 9 градусов мороза с тенденцией к понижению. Уже к вечеру воздух остынет до -11 градусов, при этом на дорогах будет очень скользко.

Местами будет сыпать небольшой снег. В городе будет преобладать ветер северо-западного направления с порывами до 12 м/c.

Sinoptik

По данным погодного ресурса Sinoptik, снег в Киеве прекратится уже во второй половине дня, а температура воздуха снизится до 9 градусов мороза. При этом, из-за ветра будет казаться, что на улице -14 градусов.

Предварительно, уже с пятницы, 24 декабря в столицу придет оттепель.

Отметим, что в КГГА, уже отрапортовали, что убрали от снега и льда почти все улицы и дороги, впрочем, люди жалуются, что есть места, где невозможно проехать. Из-за усложнения погодных условий в городе произошло немало ДТП, а таксисты в несколько раз повысили цены на проезд.

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