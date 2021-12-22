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В Киеве мальчик спасал собаку и провалился под лед, но она вытащила его. Видео

Киев
22 декабря 18:54
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Происшествие случилось на Русановском канале
В Киеве мальчик спасал собаку и провалился под лед, но она вытащила его. Видео

В Киеве 22 декабря на Русановской набережной мальчик спасая собаку провалился под лед. Собака вытащила своего хозяина на берег.

Об этом сообщают журналисты Надзвичайне.LIVE.

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Что известно

"На Русановке мальчик спасал собаку из полыньи и еле выбрался сам, ему помог взрослый, взял палку и бросил мальчику.

Затем уже спасенная мальчиком собака тянула за палку, за которую держался мальчик. Спасли!" – говорится в сообщении.

Комментарий хозяина собаки

"Спасибо всем, кто помог мне и моей собаке по кличке Jerry Lee выбраться на Русановском канале. Собака вырвалась и побежала по льду за утками и оказалась в воде. Я за собакой в воду, собаку вытащили, потом вытащило меня." – написал парень в группе "R&B News. Березняки и Русановка"

 

Алексей Павловский расскажет подробнее на телеканале Live с понедельника по пятницу в 18.15 в программе "Надзвичайне.LIVE".

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Автор публикации
Рожик Денис
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