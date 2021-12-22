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В Киеве госслужащий требовал взятку $ 2 тыс., а получил срок: подробности

Киев
22 декабря 13:04
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Госслужащему грозит срок
В Киеве госслужащий требовал взятку $ 2 тыс., а получил срок: подробности

В Подольском районе Киева задержали госслужащего, который требовал взятку в размере $ 2 тыс. За это ему грозит срок.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Подробности

Как сообщается, в прокуратуру поступило заявление о том, что у гражданки требуют взятку в размере $ 2 тыс. со стороны госслужащих за то, чтобы не заводить дело на изъятый автомобиль Range Rover Sport.

Действия полиции

Правоохранительные органы задокументировали то, что госслужащий получил взятку двумя частями. 21 декабря он был задержан при получении второй части в размере $ 1400.

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Автор публикации
Рожик Денис
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Киев взятка Госслужба занятости
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