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В Киеве братья зверски побили бездомного до смерти: какой срок они получили

Киев
22 декабря 14:29
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Следующие десять лет братья могут провести за решеткой
В Киеве братья зверски побили бездомного до смерти: какой срок они получили

В Киеве завершено досудебное расследование по делу братьев, которые избили бездомного до смерти. За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Что произошло

Еще в августе 2021 года, полиция Голосеевского района Киева, получила сообщение, что на улице Ямской был найден мужчина без признаков жизни. По предварительным данным, между мужчинами и бездомным случился конфликт, который перерос в драку. Мужчины избили до смерти бездомного и убежали.

ЧП

Время следствия

На время следствия суд вынес решение, что мужчины должны находится под домашним арестом. На сегодняшний день, 22 декабря завершилось расследование и теперь, правонарушителям грозит до 10 лет лишения свободы.

ЧП

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Автор публикации
Рожик Денис
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Киев суд убийство полиция
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