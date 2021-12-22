В Киеве братья зверски побили бездомного до смерти: какой срок они получили

В Киеве завершено досудебное расследование по делу братьев, которые избили бездомного до смерти. За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Что произошло

Еще в августе 2021 года, полиция Голосеевского района Киева, получила сообщение, что на улице Ямской был найден мужчина без признаков жизни. По предварительным данным, между мужчинами и бездомным случился конфликт, который перерос в драку. Мужчины избили до смерти бездомного и убежали.

Время следствия

На время следствия суд вынес решение, что мужчины должны находится под домашним арестом. На сегодняшний день, 22 декабря завершилось расследование и теперь, правонарушителям грозит до 10 лет лишения свободы.

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