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В Киеве 100-летний юбилей отметил ветеран Второй мировой войны. Фото

Киев
22 декабря 14:48
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Юбиляр Николай Кучмистый имеет звание полковника
В Киеве 100-летний юбилей отметил ветеран Второй мировой войны. Фото

В Киеве ветеран Второй мировой войны Николай Кучмистый отметил 100-летний юбилей. Долгожитель проживает в Деснянском районе.

Об этом сообщает издание “Вечерний Киев”

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Юбиляр

Николай Ильич Кучмистый во время Второй мировой войны воевал в составе первого Украинского фронта, он был пехотинцем. За всю жизнь его наградили орденами Великой Отечественной Войны I и II степеней, орденом Красного Флага, орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Поздравление

В День рождения Николая Кучмистого, его пришли поздравить заместитель главы Деснянской районной государственной администрации в Киеве Ирина Алексеенко, начальник районного Управления социальной защиты населения Анастасия Филоненко, глава Совета организации ветеранов Деснянского района Николай Шаль. Также к юбиляру пришли представители организации ветеранов и социальные работники.

Николаю Ильичу вручили праздничную открытку, цветы и подарок от главы Деснянской райадминистрации.

100-летний юбилей

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Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
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Киев война День рождения Вторая мировая война история ветераны поздравления
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