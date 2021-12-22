В Киеве 100-летний юбилей отметил ветеран Второй мировой войны. Фото

В Киеве ветеран Второй мировой войны Николай Кучмистый отметил 100-летний юбилей. Долгожитель проживает в Деснянском районе.

Об этом сообщает издание “Вечерний Киев”

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Юбиляр

Николай Ильич Кучмистый во время Второй мировой войны воевал в составе первого Украинского фронта, он был пехотинцем. За всю жизнь его наградили орденами Великой Отечественной Войны I и II степеней, орденом Красного Флага, орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Поздравление

В День рождения Николая Кучмистого, его пришли поздравить заместитель главы Деснянской районной государственной администрации в Киеве Ирина Алексеенко, начальник районного Управления социальной защиты населения Анастасия Филоненко, глава Совета организации ветеранов Деснянского района Николай Шаль. Также к юбиляру пришли представители организации ветеранов и социальные работники.

Николаю Ильичу вручили праздничную открытку, цветы и подарок от главы Деснянской райадминистрации.

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