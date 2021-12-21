В Киев завезли поддельную икру: как отличить подделку. Фото

В преддверии празднования Нового года в Киев прибыла партия якобы красной икры лососевых рыб. Фальсификат продают на раскладках возле станций столичного метрополитена.

"Из новинок в мире поддельной еды! В Украине появилась не только поддельная икра с маркировкой из РФ, но уже и из Республики Беларусь", – сообщил в Facebook исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

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Суть обмана в том, что в банках, на которых написано, мол, содержимое - настоящая икра, на самом деле это белковая имитация.

"Напоминаю, что это имитированная икра (белковая), ее цена от 17 до 40 грн в супермаркете", – написал Несмиянов.

Недобросовестные продавцы продают такую икру по 150 гривен за банку и даже устраивают "щедрые" акции – три банки за 300 гривен.

Кроме того, что на упаковке написаны неверные данные о продукте, продавцы сами дополнительно выставляют подписи: "Горбуша", "Кета", при том, что от этих рыб в такой продукции и следа нет.

Как отличить подделку

Подделку конечно же можно отличить по вкусу. Однако к тому времени будет поздно – недобросовестного продавца уже не будет на месте или же он скажет что впервые видит покупателя – рынок-то стихийный, то есть – нелегальный, и претензии предъявлять не к кому.

По этому икру советуют покупать в супермаркетах или специализированных магазинах.

Во-первых, маркет несет ответственность за продукцию, которую продает и в случае претензий вам вернут деньги. Во-вторых, на продуктах, которые реализовываются официально, состав обязательно должен дублироваться на украинском языке. Если Вы видите, что состава на украинском языке нет (как в случае с банками, которые продают у станций метро) будьте уверены – перед вами продукция, за которую никто не несет ответственность.

Советы по употреблению и покупке красной икры