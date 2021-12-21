В Киев временно ограничат въезд крупногабаритного транспорта

21 декабря 2021 года будет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в столицу Украины. Причина - плохие погодные условия.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Ограничения на въезд в Киев

Известно, что ограничения будут действовать до улучшения погодных условий. Въезд ограничат вечером с 17:00 до 22:00, а также утром с 07:00 до 10:00.

Благодаря ограничению, на дорогах минимизируется возникновение пробок. Также благодаря ограничениям, снегоуборочная техника будет более свободна в движении.

О снятии ограничения будет объявлено отдельно. Водителей крупногабаритного транспорта просят учесть информацию и заранее планировать свой маршрут.

Рекомендации

В случае ухудшения погодных условий, водителей настоятельно просят не оставлять свой транспорт на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах. Когда авто оставляют на указанных участках, это мешает спецтехнике. Если же ваша машина все-таки припаркована на таких участках, транспорт могут эвакуировать.

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