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В Киев временно ограничат въезд крупногабаритного транспорта

Киев
21 декабря 15:26
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Водители крупногабаритного транспорта должны заблаговременно организовать свой маршрут
В Киев временно ограничат въезд крупногабаритного транспорта

21 декабря 2021 года будет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в столицу Украины. Причина - плохие погодные условия.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Ограничения на въезд в Киев

Известно, что ограничения будут действовать до улучшения погодных условий. Въезд ограничат вечером с 17:00 до 22:00, а также утром с 07:00 до 10:00.

Благодаря ограничению, на дорогах минимизируется возникновение пробок. Также благодаря ограничениям, снегоуборочная техника будет более свободна в движении.

О снятии ограничения будет объявлено отдельно. Водителей крупногабаритного транспорта просят учесть информацию и заранее планировать свой маршрут.

Рекомендации

В случае ухудшения погодных условий, водителей настоятельно просят не оставлять свой транспорт на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах. Когда авто оставляют на указанных участках, это мешает спецтехнике. Если же ваша машина все-таки припаркована на таких участках, транспорт могут эвакуировать.

Больше о непогоде в Киеве

  • Похоже, что зима все-таки решила посетить столицу Украины. Под Киевом идет сильный снегопад, который уже через несколько часов “доберется” и до Киева.
  • В Киеве 20 декабря разбушевалась непогода. В связи с сильным снегопадом и гололедицей, на Шулявке остановился общественный транспорт.
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Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
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