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В аэропорту “Борисполь” задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол

Киев
21 декабря 13:13
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Мужчину разыскивали правоохранительные органы Германии с 2019 года
В аэропорту “Борисполь” задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол

В международном аэропорту “Борисполь” задержали иностранца, которого уже несколько лет разыскивает Интерпол. На территорию Украины мужчина прибыл рейсом из Тбилиси.

Об этом сообщает Отдельный контрольно-пропускной пункт “Киев”.

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Международный розыск

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” задержали в международном аэропорту “Борисполь” иностранца. Мужчина прибыл рейсом из Тбилиси и во время оформления пассажиров на документы сработала база данных Интерпола. Также в базе данных указывалось, что при обнаружении этого мужчины, его необходимо задержать.

Задержание

Как только пограничники обнаружили, что мужчину разыскивает Интерпол, его в тот же миг задержали. Охрана границы сразу задержала гражданина и оповестила Укрбюро Интерпола в Киеве. Сотрудники организации подтвердили, что грузин находится в розыске.

Кто разыскивал

Вскоре стало известно, что мужчину с 2019 года разыскивают правоохранительные органы Германии за кражу с проникновением в жилье.

Больше информации про аэропорт "Борисполь"

  • В международном аэропорту "Борисполь" накануне новогодне-рождественских праздников открыли необычную локацию. Здесь, в одном из терминалов открыли праздничную локацию с фотозоной.
  • 32-летнюю гражданку РФ, актрису Любовь Баханкову не пустили в Украину для съемок. Женщина прибыла в страну рейсом из Варшавы. Во время оформления документов, пограничники в международном аэропорту "Борисполь" выяснили, что актриса нарушила правила въезда во временно оккупированный Крым.
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Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
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views-icon 424
кража аэропорт Борисполь Интерпол пограничники
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