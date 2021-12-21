В аэропорту “Борисполь” задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол

В международном аэропорту “Борисполь” задержали иностранца, которого уже несколько лет разыскивает Интерпол. На территорию Украины мужчина прибыл рейсом из Тбилиси.

Об этом сообщает Отдельный контрольно-пропускной пункт “Киев”.

Международный розыск

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” задержали в международном аэропорту “Борисполь” иностранца. Мужчина прибыл рейсом из Тбилиси и во время оформления пассажиров на документы сработала база данных Интерпола. Также в базе данных указывалось, что при обнаружении этого мужчины, его необходимо задержать.

Задержание

Как только пограничники обнаружили, что мужчину разыскивает Интерпол, его в тот же миг задержали. Охрана границы сразу задержала гражданина и оповестила Укрбюро Интерпола в Киеве. Сотрудники организации подтвердили, что грузин находится в розыске.

Кто разыскивал

Вскоре стало известно, что мужчину с 2019 года разыскивают правоохранительные органы Германии за кражу с проникновением в жилье.

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