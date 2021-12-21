Тысяча от Зе! Как киевляне пытаются обмануть систему и перепродать деньги

Накануне новогодних праздников вакцинированным украинцам начала поступать обещанная президентом Владимиром Зеленским одна тысяча гривен. И хотя гражданам объявили четкий перечень товаров и услуг, на которые можно потратить деньги, люди ищут пути обмануть систему - купить алкоголь или даже продать свою тысячу за наличные.

Новини.LIVE узнало, что покупают киевляне на поощрительную тысячу и что придумывают те, кто не хочет соблюдать правила.

Читайте также: Получить тысячу одними из первых: как записаться на пилот “єПідтримки”

Шопинг от Зеленского

В Украине, которая с треском провалила первый этап вакцинации населения, власть искала разные способы поощрить людей сделать прививку, когда вакцина наконец появилась в регионах. Сначала с антивакцинаторами боролись различными карантинными ограничениями. В конце концов очереди людей за дозой "свободы" появились тогда, когда без сертификата не пускали в поезда, автобусы и самолеты межобластного сообщения.

В Киеве такие правила вызвали коллапсы на вокзалах - ссоры, драки и слезы. Тогда часть людей решила - лучше получить бесплатную дозу вакцины, чем тратить деньги на тесты.

Зеленский подошел к вопросу креативно и всем вакцинированным пообещал тысячу гривен. Часть людей скептически восприняла такую инициативу, ведь в конце концов это не личные средства президента, а деньги налогоплательщиков. Поощрило ли это невакцинированную часть населения идти делать прививки - не известно. Волна обсуждений касалась другого - когда придут деньги и что можно купить.

Потратить тысячу можно лишь на:

билеты в кинотеатр, театр или концерты;

оплату фитнес-центров и других спортивных заведений;

покупку книг в книжных магазинах;

путешествия по Украине поездом или самолетом.

Картой "єПідтримка" нельзя рассчитываться где угодно, спишутся деньги только в определенных магазинах. Так же не возможно получить наличные. Поскольку “Вовина тысяча” стала обсуждаемой среди людей, то в соцсетях киевляне с радостью рассказывают на что потратили деньги. А тратить их взялись едва ли не сразу, потому что хранятся они на счету не более 4 месяцев. Если пошопиться не успел, то тысяча вернется в государственную казну.

"Я сторонник того, что если что-то уже делается за наши налоги, то этим надо воспользоваться сполна, чтобы оно не разворовалось. Поэтому пополнили сегодня домашнюю библиотеку на всю мою "Вовину тысячу", - написала киевлянка Виктория Довгань.

Деньги не по назначению

В целом опрошенные киевляне утверждают, что охотно сходят в кинотеатр, театр, купят книги или абонемент в спортзал. Однако в первые же дни, как “Вовина тысяча” начала поступать на карточки, люди нашли способы потратить деньги на кое-что другое, в частности алкоголь.

"Я куплю за эти деньги бухло. Уже проверено, что в кассе кинотеатра срабатывает карточка, так что кроме билета можно купить и пиво”, - рассказал нам киевлянин Игорь Семко.

В таких случаях вспоминается народная поговорка - сколько волка ни корми, а он все равно в лес смотрит. И рядом с людьми, которые использовали деньги на положительные эмоции в преддверии новогодних праздников, нашлись и те, кто хочет обойти систему, чего бы это не стоило.

Варианты у людей разные: купить билеты и вернуть их в кассу для получения наличных, купить книги и сдать их в макулатуру. А самый странный - продать онлайн-тысячу за наличные, например за 500 грн.

То, что украинцы будут “взламывать” "єПідтримку" не сомневались и в Национальном Банке Украины. Поэтому официальным письмом требуют банки тщательно проверять МСС-код продавцов, чтобы деньги списывались только на разрешенные товары и услуги. МСС-код показывает категорию товаров, которые реализуются в торговой точке.

В Украине с единовременными выплатами всегда происходят целые эмоциональные революции. Упоминается, как не так давно украинцы злились за то, что выплаты при рождении ребенка можно тратить не на что угодно, а только на детский товар в перечне магазинов.

Видимо, на счастье, что "Вовина тысяча" - это лишь одноразовая акция, поэтому не так строго можно оценивать неидеальный подход к раздаче бюджетных средств. Потому что хотел президент окультурить народ, а получилось как всегда.