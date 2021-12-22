Трогательная лисица из Чернобыля удивила своим поведением: выходит на дорогу и "попрошайничает". Фото

В Чернобыльском заповеднике лисица (или лис) постоянно выходит на дорогу и трогательно выпрашивает еду. Туристы и сотрудники чернобыльских предприятий всегда в восторге останавливаются возле животного и дают разнообразную еду.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического Биосферного Заповедника.

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Рыжая хитрюга

Кто начал прикармливать первым рыжую хитрюгу неизвестно. Но каждый раз лисица выходит на асфальтовую дорогу и без стеснения просит у людей какую-то вкусняшку.

Людей же это очень умиляет и каждый, кто останавливается, угощает животное чем-то вкусным.

Звереныш не боится людей и постепенно приобретает статус дежурного "лиса Семена". Местного обитателя заповедника порой хотят видеть больше, чем других зверей.

Заповедник

Стоит уточнить, что заповедник – это не аттракцион или цирк. При этом стоит помнить, что рыжая лисица – это не просто пушистое милое животное. В первую очередь ~ это хищник, у которого есть инстинкты. И животное не надо приучать к попрошайничеству.

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