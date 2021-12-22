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Трогательная лисица из Чернобыля удивила своим поведением: выходит на дорогу и "попрошайничает". Фото

Киев
22 декабря 17:02
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Люди в восторге – всегда останавливаются возле рыжей хитрюги и дают еду
Трогательная лисица из Чернобыля удивила своим поведением: выходит на дорогу и "попрошайничает". Фото

В Чернобыльском заповеднике лисица (или лис) постоянно выходит на дорогу и трогательно выпрашивает еду. Туристы и сотрудники чернобыльских предприятий всегда в восторге останавливаются возле животного и дают разнообразную еду.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического Биосферного Заповедника.

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Рыжая хитрюга

Кто начал прикармливать первым рыжую хитрюгу неизвестно. Но каждый раз лисица выходит на асфальтовую дорогу и без стеснения просит у людей какую-то вкусняшку.

Чернобыль

Людей же это очень умиляет и каждый, кто останавливается, угощает животное чем-то вкусным.

Звереныш не боится людей и постепенно приобретает статус дежурного "лиса Семена". Местного обитателя заповедника порой хотят видеть больше, чем других зверей.

Чернобыль

Заповедник

Стоит уточнить, что заповедник – это не аттракцион или цирк. При этом стоит помнить, что рыжая лисица – это не просто пушистое милое животное. В первую очередь ~ это хищник, у которого есть инстинкты. И животное не надо приучать к попрошайничеству.

Чернобыль

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Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
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животные природа зона ЧАЭС Киевская область
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