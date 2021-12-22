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В одной из поликлиник Киева трещат стены и осыпается потолок. Фото

Киев
22 декабря 15:40
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Киевлян в государственных поликлиниках лечат в антисанитарных условиях
В одной из поликлиник Киева трещат стены и осыпается потолок. Фото

В одном из государственных медицинских учреждений Голосеевского района осыпаются потолки и трещат стены. В таких условиях киевляне вынуждены сидеть в очередях к семейным врачам, которые в период карантина не посещают пациентов на дому. 

Как выглядит Коммунальное некоммерческое предприятие "Центр первичной медико-санитарной помощи 1" смотрите в подборке фото Новини.LIVE.

Фото сделаны 22 декабря 2021 года.

Коммунальное предприятие по адресу ул. Маршала Якубовского, 6б, является структурным подразделением поликлиники № 2 и поликлиники семейных врачей "Корчеватое" Голосеевского района г. Киева. Сюда за первичной помощью ежедневно приходят сотни пациентов разного возраста. Однако чаще всего по коридорам встречаются пенсионеры. 

Поліклініка

Люди ждут своей очереди в ужасных условиях, ремонта нет ни в кабинетах врачей, ни в коридорах. На стенах и потолке осыпается штукатурка, мебель отремонтирована скотчем.

Поліклініка

Поліклініка

Двери в кабинеты у всех разные, что наталкивает на мысль, что некоторые врачи установили их за свой счет. Но большинство дверей древние, иначе не назовешь. Неисправными являются и два лифта, которые в любой момент могут остановиться. Соответствующее предупреждение висит на первом этаже, однако ездить пациентам разрешают при условии ограниченного количества человек. 

Поліклініка

По данным КГГА, это медицинское учреждение обслуживает 117 842 человек, среди них 94 982 человека взрослого населения и 22 860 человек детского населения. Получается, что все эти люди ежедневно подвергают себя опасности травмироваться. Кроме того, такие стены скорее всего являются распространителем инфекций и грибка. Когда последний раз здесь делали ремонт и ожидать ли его вообще - не известно. 

Ремонт

Поліклініка

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Автор публикации
Антонина Карташева
После окончания Института журналистики прошла школу выживания на ленте новостей. Полтора года в УНН писала обо всем, что происходило в Украине. Но главное - не пропустила ни одного заседания ВРУ и прочитала все принятые законопроекты. После чего работала политической журналисткой в OBOZREVATEL. Теперь пишу о Киеве, потому что как его не любить.
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