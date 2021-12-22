Столб огня: грузовик вспыхнул возле АЗС в Киеве. Видео, фото

22 декабря в Голосеевском районе Киева внезапно загорелся грузовик Mercedes. Столб огня и черного дыма мгновенно взметнул к небу и стал виден издалека.

ЧП случилось на Столичном шоссе, сообщают журналисты "Надзвичайне.LIVE".

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"По словам водителя, он разворачивался в сторону центра столицы, когда увидел, что из авто начинают выныривать языки пламени. Сразу остановился на обочине, а огонь охватывал машину", - говорится в сообщении.

Водитель едва успел выбежать. Огнетушители небезразличных водителей и работников АЗС, возле которой вспыхнула фура, не помогли, а ветер разнес черный дым по округе.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, огонь уже полностью поглотил грузовик.

После ликвидации пожара от грузовика остался только каркас.

На месте работали бойцы ГСЧС и патрульная полиция.

Алексей Павловский расскажет подробнее на телеканале LIVE с понедельника по пятницу в 18.15 в программе "Надзвичайне.LIVE".

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