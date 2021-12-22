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Столб огня: грузовик вспыхнул возле АЗС в Киеве. Видео, фото

Киев
22 декабря 16:32
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Пламя полностью охватило машину
Столб огня: грузовик вспыхнул возле АЗС в Киеве. Видео, фото

22 декабря в Голосеевском районе Киева внезапно загорелся грузовик Mercedes. Столб огня и черного дыма мгновенно взметнул к небу и стал виден издалека.

ЧП случилось на Столичном шоссе, сообщают журналисты "Надзвичайне.LIVE".

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"По словам водителя, он разворачивался в сторону центра столицы, когда увидел, что из авто начинают выныривать языки пламени. Сразу остановился на обочине, а огонь охватывал машину", - говорится в сообщении.

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Водитель едва успел выбежать. Огнетушители небезразличных водителей и работников АЗС, возле которой вспыхнула фура, не помогли, а ветер разнес черный дым по округе.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, огонь уже полностью поглотил грузовик.

Пожар

После ликвидации пожара от грузовика остался только каркас.

На месте работали бойцы ГСЧС и патрульная полиция.

Пожар

Алексей Павловский расскажет подробнее на телеканале LIVE с понедельника по пятницу в 18.15 в программе "Надзвичайне.LIVE".

Недавние пожары

  • В Деснянском районе Киева произошел пожар. Причина - загорелась гирлянда на балконе.
  • В Белоцерковском районе Киевской области во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело пожилого мужчины.
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Автор публикации
Владимир Лысенков
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Киев пожар ГСЧС авто Надзвичайне.LIVE
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Главная Киев Столб огня: грузовик вспыхнул возле АЗС в Киеве. Видео, фото
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