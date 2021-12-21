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Стало известно, сколько снега выпало в Киеве. Фото

Киев
21 декабря 18:10
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Утром 21 декабря в Киеве средний уровень снега на земле достиг 11 сантиметров
Стало известно, сколько снега выпало в Киеве. Фото

В Киеве наступила долгожданная зима с красивым белоснежным снегом. По состоянию на утро 21 декабря 2021 года, в столице уровень снега на земле достиг показателя 11 сантиметров.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Покров снега

В понедельник, 20 декабря 2021 года, в Киеве выпал долгожданный снег. При этом, с начала снегопада выпало 5,8 миллиметров осадков. По состоянию на утро 21 декабря, средняя высота снежного покрова на земле составила 11 сантиметров.

Снег

Рекорды 20 и 21 декабря

Если брать в учет 20 декабря, то больше всего снега в этот день выпало в 1986 году – 23 миллиметра. Если рассматривать 21 декабря, то больше всего снега выпало в 1923 году – 18,5 миллиметра.

Снег

Абсолютные рекордсмены

За всю историю указанных дат рекордсменами стали 1930 и 1973 годы. К примеру, в 1930 году уровень покрова снега составило 44 сантиметров. Также, аналогичный показатель зафиксирован 20 декабря 1973 года.

Снег

Больше о непогоде в Киеве

  • В Киеве из-за ухудшения погодных условий работают дополнительные социальные патрули. Бездомным будут давать горячий чай, печенье, теплые вещи, а также будут предоставлять информацию о пунктах обогрева.
  • 21 декабря 2021 года будет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в столицу Украины. Причина – плохие погодные условия.
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Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
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