Стало известно, сколько снега выпало в Киеве. Фото

В Киеве наступила долгожданная зима с красивым белоснежным снегом. По состоянию на утро 21 декабря 2021 года, в столице уровень снега на земле достиг показателя 11 сантиметров.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Покров снега

В понедельник, 20 декабря 2021 года, в Киеве выпал долгожданный снег. При этом, с начала снегопада выпало 5,8 миллиметров осадков. По состоянию на утро 21 декабря, средняя высота снежного покрова на земле составила 11 сантиметров.

Рекорды 20 и 21 декабря

Если брать в учет 20 декабря, то больше всего снега в этот день выпало в 1986 году – 23 миллиметра. Если рассматривать 21 декабря, то больше всего снега выпало в 1923 году – 18,5 миллиметра.

Абсолютные рекордсмены

За всю историю указанных дат рекордсменами стали 1930 и 1973 годы. К примеру, в 1930 году уровень покрова снега составило 44 сантиметров. Также, аналогичный показатель зафиксирован 20 декабря 1973 года.

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