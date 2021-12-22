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Пропавшая адвокат найдена мертвой в киевском отеле: подробности

Киев
22 декабря 22:45
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Женщина перестала выходить на связь
Пропавшая адвокат найдена мертвой в киевском отеле: подробности

В номере одного из киевских отелей обнаружили мертвой Наталию Шаповал – юриста из Кременчуга, которая занималась адвокатской деятельностью.

Накануне женщина перестала выходить на связь, сообщает 22 декабря "Кременчуцька газета" со ссылкой на правоохранительные органы.

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Взволнованные коллеги сообщили о пропаже в полицию Кременчуга, оттуда правоохранители передали запрос о розыске в Киев. 22 декабря полицейские вошли в номер гостиницы, в которой проживала адвокат и обнаружили ее мертвой.

Тело женщины направили на судмедэкспертизу, чтобы установить причины смерти. Уже к вечеру 22 декабря провели вскрытие. По предварительным данным, причина смерти не криминальная.

Наталия Шаповал, кроме того, что работала в адвокатском объединении, преподавала кафедры теории, истории государства и права в Кременчугском национальном университете имени Михаила Остроградского.

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Автор публикации
Владимир Лысенков
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Киев смерть Кременчуг расследование
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