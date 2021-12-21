Пожар на Выдубичах: вспыхнул спортзал с детьми. Фото

Вечером 21 декабря на Выдубичах в Киеве произошел пожар в двухэтажном здании, в котором в это время занимались спортом два десятка людей, среди которых были дети.

"По прибытию на место пожарные установили, что горит котельная спортивного зала. На свежий воздух из помещения вывели 20 человек, в том числе детей", – сообщают журналисты Надзвичайне.LIVE.

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Общая площадь пожара составила около 20 квадратных метров. При этом спасателям отчасти пришлось разбирать пристройку.

Местные жители сообщили журналистам, что в этом здании находятся несколько спортивных секций для детей.

Что явилось причиной возгорания установят инспекторы.

Алексей Павловский расскажет подробнее на телеканале LIVE с понедельника по пятницу в 18:15 в программе "Надзвичайне.LIVE".

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