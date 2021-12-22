live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
  • Главная
  • Киев
  • Педофил из Киева схвачен во Львове: все подробности о серийном охотнике на детей. Фото

Педофил из Киева схвачен во Львове: все подробности о серийном охотнике на детей. Фото

Киев
22 декабря 18:14
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 617
views-icon
Читать на украинском
50-летний мужчина проникал в школьные туалеты и поджидал детей
Педофил из Киева схвачен во Львове: все подробности о серийном охотнике на детей. Фото

После того как на всю страну прогремел шокирующий случай о том, что на днях мужчина, переодетый в женщину проник в женский туалет школы и заставлял раздеться маленькую девочку, начали появляться новые подробности о личности извращенца.

Оказалось, что задержанного 21 декабря по горячим следам мужчину зовут Дмитрий Бубыр и его всего полтора месяца назад киевский суд отпустил под залог по делу о подобном преступлении, сообщает "Київ Оеративний".

Читайте также: Известного педофила выпустили под залог в Киеве

"Помните педофила по имени Бубир Дмитрий?... Если коротко – он приставал к детям на Лесном проспекте. Его тогда поймали, но суд решил, что – норм чувак и выпустил под залог в 181 тысячу гривен. А самое тупое из всего этого то, что сегодня его уже задержали во Львове, когда он пытался совершить развратные действия в отношении одной из 7-летних школьниц", – говорится в сообщении.

В сентябре Дмитрия Бубыра задержали в Деснянском районе Киева и обвинили в том, что он приставал к детям на территории школы на Лесном проспекте.

Бубыр

Тогда сообщали, что он зашел в женский туалет, сказал детям, что он фотограф, и якобы ищет моделей для съемки. Таким образом извращенец заставил обманом раздеться малолетнего ребенка.

В ноябре суд выпусти Бубыра по залог в 181 600 гривен, которые у него нашлись, он вышел из СИЗО и уже в декабре оказался во Львове, где его схватили после преступления, совершенного таким же почерком – мужчина пробрался на территорию школы и подстерег 7-летнюю девочку в туалете.

Примечательно, что Дмитрий Бурыр уже был судим за развращение несовершеннолетних.

Теперь ему грозит до 8 лет тюремного заключения.

 

Другие новости по этой теме

Последние новости по теме:
Автор публикации
Владимир Лысенков
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 617
Киев школы дети Львов педофилы туалеты
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
В Киев прибыли французские вертолеты для пограничников. Фото

В Киев прибыли французские вертолеты для пограничников. Фото

23 декабря 23:02

Киев
Наводнение на Голосеевской: к утру на дороге будет огромный каток. Видео

Наводнение на Голосеевской: к утру на дороге будет огромный каток. Видео

23 декабря 22:29

Киев
Новогодняя елка в Министерстве юстиции рассмешила киевлян. Фото

Новогодняя елка в Министерстве юстиции рассмешила киевлян. Фото

23 декабря 22:06

Киев
Маршрутка весь день возила людей по Киеву с открытыми дверьми. Видео

Маршрутка весь день возила людей по Киеву с открытыми дверьми. Видео

23 декабря 21:32

Киев
Главная Киев Педофил из Киева схвачен во Львове: все подробности о серийном охотнике на детей. Фото
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен