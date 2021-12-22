Педофил из Киева схвачен во Львове: все подробности о серийном охотнике на детей. Фото

После того как на всю страну прогремел шокирующий случай о том, что на днях мужчина, переодетый в женщину проник в женский туалет школы и заставлял раздеться маленькую девочку, начали появляться новые подробности о личности извращенца.

Оказалось, что задержанного 21 декабря по горячим следам мужчину зовут Дмитрий Бубыр и его всего полтора месяца назад киевский суд отпустил под залог по делу о подобном преступлении, сообщает "Київ Оеративний".

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"Помните педофила по имени Бубир Дмитрий?... Если коротко – он приставал к детям на Лесном проспекте. Его тогда поймали, но суд решил, что – норм чувак и выпустил под залог в 181 тысячу гривен. А самое тупое из всего этого то, что сегодня его уже задержали во Львове, когда он пытался совершить развратные действия в отношении одной из 7-летних школьниц", – говорится в сообщении.

В сентябре Дмитрия Бубыра задержали в Деснянском районе Киева и обвинили в том, что он приставал к детям на территории школы на Лесном проспекте.

Тогда сообщали, что он зашел в женский туалет, сказал детям, что он фотограф, и якобы ищет моделей для съемки. Таким образом извращенец заставил обманом раздеться малолетнего ребенка.

В ноябре суд выпусти Бубыра по залог в 181 600 гривен, которые у него нашлись, он вышел из СИЗО и уже в декабре оказался во Львове, где его схватили после преступления, совершенного таким же почерком – мужчина пробрался на территорию школы и подстерег 7-летнюю девочку в туалете.

Примечательно, что Дмитрий Бурыр уже был судим за развращение несовершеннолетних.

Теперь ему грозит до 8 лет тюремного заключения.

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