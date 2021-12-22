live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык

Пациента забили до смерти в лечебнице под Киевом. Фото

Киев
22 декабря 21:54
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 223
views-icon
Читать на украинском
Перед смертью пациенту нанесли более 20-ти ударов по голове и телу
Пациента забили до смерти в лечебнице под Киевом. Фото

В реабилитационном центре в селе Красное Киевской области до смерти избил мужчину, который находился там на лечении. Полицейские уже вышли на подозреваемого и сообщили подробности жестокого преступления.

Подозрение пало на сотрудника центра, который устроился там работать на волонтерских началах, сообщает пресс-служба полиции Киевской области 22 декабря.

Читайте также: В Белой Церкви жестоко убили бездомного

Так, 14 октября в полицию поступило сообщение о том, что в селе Красное умер 36-летний пациент реабилитационного центра. У него возник конфликт с работником заведения – бывшим пациентом центра для нарко и алкозависимых людей, который на волонтерских началах устроился в этот центр работать.

Ночью между этим сотрудником и пациентом возникла ссора и работник с яростью начал наносить многочисленные удары руками и ногами по телу и голове потерпевшего, в результате чего нанес тяжкие телесные повреждения.

После жестокого избиения он перетащил еще живого пострадавшего в постель, а утром другие работники центра обнаружили, что их пациент умер и сообщили об этом в полицию.

Судебно-медицинская экспертиза обнаружила на теле умершего телесные повреждения, которые могли возникнуть от более чем двадцати ударов по голове и телу.

Сотрудники полиции сразу же приступили к расследованию и опросу всех лиц, которые могли контактировать с потерпевшим. Сейчас, после проведения соответствующих экспертиз и следственных действий были собраны доказательства, которые вывели на 43-летнего сотрудника центра. Ему грозит заключение сроком до десяти лет.

Дом

Недавние убийства

Последние новости по теме:
Автор публикации
Владимир Лысенков
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 223
больницы убийство полиция Киевская область расследование
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
В Киев прибыли французские вертолеты для пограничников. Фото

В Киев прибыли французские вертолеты для пограничников. Фото

23 декабря 23:02

Киев
Наводнение на Голосеевской: к утру на дороге будет огромный каток. Видео

Наводнение на Голосеевской: к утру на дороге будет огромный каток. Видео

23 декабря 22:29

Киев
Новогодняя елка в Министерстве юстиции рассмешила киевлян. Фото

Новогодняя елка в Министерстве юстиции рассмешила киевлян. Фото

23 декабря 22:06

Киев
Маршрутка весь день возила людей по Киеву с открытыми дверьми. Видео

Маршрутка весь день возила людей по Киеву с открытыми дверьми. Видео

23 декабря 21:32

Киев
Главная Киев Пациента забили до смерти в лечебнице под Киевом. Фото
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен