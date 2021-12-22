Пациента забили до смерти в лечебнице под Киевом. Фото

В реабилитационном центре в селе Красное Киевской области до смерти избил мужчину, который находился там на лечении. Полицейские уже вышли на подозреваемого и сообщили подробности жестокого преступления.

Подозрение пало на сотрудника центра, который устроился там работать на волонтерских началах, сообщает пресс-служба полиции Киевской области 22 декабря.

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Так, 14 октября в полицию поступило сообщение о том, что в селе Красное умер 36-летний пациент реабилитационного центра. У него возник конфликт с работником заведения – бывшим пациентом центра для нарко и алкозависимых людей, который на волонтерских началах устроился в этот центр работать.

Ночью между этим сотрудником и пациентом возникла ссора и работник с яростью начал наносить многочисленные удары руками и ногами по телу и голове потерпевшего, в результате чего нанес тяжкие телесные повреждения.

После жестокого избиения он перетащил еще живого пострадавшего в постель, а утром другие работники центра обнаружили, что их пациент умер и сообщили об этом в полицию.

Судебно-медицинская экспертиза обнаружила на теле умершего телесные повреждения, которые могли возникнуть от более чем двадцати ударов по голове и телу.

Сотрудники полиции сразу же приступили к расследованию и опросу всех лиц, которые могли контактировать с потерпевшим. Сейчас, после проведения соответствующих экспертиз и следственных действий были собраны доказательства, которые вывели на 43-летнего сотрудника центра. Ему грозит заключение сроком до десяти лет.

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