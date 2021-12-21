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Охраннику киевского бутика проломили череп из-за просьбы надеть маску. Видео

Киев
21 декабря 16:30
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Инцидент произошел в центре столицы
Охраннику киевского бутика проломили череп из-за просьбы надеть маску. Видео

В Киеве произошел неприятный инцидент. Охранник столичного магазина одежды попросил группу молодых людей надеть маску, за что получил удар по голове.

Соответствующее видео разместил “Киев Оперативный”.

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Перелом черепа

В столичном магазине Desigual охранник выполнял свои прямые обязанности и впускал посетителей, которые придерживаются карантинных правил. Бутик находится в центре Киева.

В какое-то время в магазин зашла группа молодых людей, которые спровоцировали конфликт. Более того, все происходящее они снимали на видео. Конфликт состоял в следующем: охранник магазина попросил молодежь надеть защитные маски. В ответ юноша отказался это делать. Далее последовал удар охраннику в голову. В результате нападения, охранник получил перелом черепа.

Что говорят люди

Карантин убивает”, - пишет Concrete.

От удара перелом черепа?”, - спрашивает Сега.

Он же опросил надеть маску, потому что у него это в инструкциях. В чем проблема?”, - недоумевает Роман.

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Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
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views-icon 218
Киев ЧП карантин избиение
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