Охраннику киевского бутика проломили череп из-за просьбы надеть маску. Видео

В Киеве произошел неприятный инцидент. Охранник столичного магазина одежды попросил группу молодых людей надеть маску, за что получил удар по голове.

Соответствующее видео разместил “Киев Оперативный”.

Перелом черепа

В столичном магазине Desigual охранник выполнял свои прямые обязанности и впускал посетителей, которые придерживаются карантинных правил. Бутик находится в центре Киева.

В какое-то время в магазин зашла группа молодых людей, которые спровоцировали конфликт. Более того, все происходящее они снимали на видео. Конфликт состоял в следующем: охранник магазина попросил молодежь надеть защитные маски. В ответ юноша отказался это делать. Далее последовал удар охраннику в голову. В результате нападения, охранник получил перелом черепа.

Что говорят люди

“Карантин убивает”, - пишет Concrete.

“От удара перелом черепа?”, - спрашивает Сега.

“Он же опросил надеть маску, потому что у него это в инструкциях. В чем проблема?”, - недоумевает Роман.

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